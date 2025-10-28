En la Plaza de los Rehenes, el rehen liberado Bar Kuperstein agradeció a los israelíes por su apoyo

Itongadol.- Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados de Gaza, participó este martes por la noche en la tradicional concentración semanal en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, donde expresó su gratitud hacia los israelíes por el apoyo y las oraciones durante su cautiverio.

“No tengo palabras para describir el amor, lo que hicieron por mí y por los demás”, dijo Kuperstein ante una multitud que lo recibió con aplausos. “Parte de mi rehabilitación es venir aquí, decir gracias y valorar lo que ustedes hicieron”, añadió emocionado.

El joven relató que le habían sugerido preparar un discurso, pero prefirió hablar espontáneamente. “Me dijeron que venga con algo escrito, pero vine en freestyle. Es la mejor manera de hacerlo”, comentó, provocando sonrisas entre los presentes.

Durante su intervención, Kuperstein invitó al público a sumarse a una gran reunión de colocación de tefilín (filacterias) este viernes a las 10 de la mañana, como parte de una iniciativa simbólica para pedir el regreso de los rehenes que aún permanecen en Gaza. “Únanse y cumplan mi sueño de cautiverio: ponerme los tefilín junto a todos ustedes”, afirmó.

Su abuela, Faina Kuperstein, también tomó brevemente el micrófono para agradecer al pueblo de Israel por el apoyo constante durante los meses de angustia. “¡Mi nieto volvió!”, exclamó conmovida. “Gracias, muchísimas gracias a todos”.

Los encuentros en la Plaza de los Rehenes —situada frente al Museo de Tel Aviv— se convirtieron en un punto de reunión semanal para las familias de los cautivos, ciudadanos y figuras públicas que exigen la liberación de los rehenes restantes y el cumplimiento de los acuerdos con Hamás.