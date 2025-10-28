El vicepresidente Vance afirma que el alto el fuego entre Israel y Hamás “se mantendrá” pese a la reciente escalada

Itongadol.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este martes que el alto el fuego entre Israel y Hamás continuará vigente pese a los recientes intercambios de fuego registrados en la Franja de Gaza. Las declaraciones se produjeron tras los ataques contra soldados israelíes en Rafah y las advertencias de respuesta formuladas por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

“Habrá pequeños enfrentamientos aquí y allá. Sabemos que Hamás atacó a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esperamos que los israelíes respondan”, dijo Vance a periodistas en Washington, restando dramatismo al repunte de tensión. “Pero el cese del fuego se va a mantener”, añadió.

Las declaraciones del vicepresidente llegan en un contexto de creciente desconfianza entre las partes. En los últimos días, Israel denunció violaciones reiteradas del acuerdo por parte de Hamás, entre ellas la entrega incompleta y manipulada de restos de rehenes fallecidos. En respuesta, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad, tras la cual se decidió ampliar la zona de control israelí en Gaza más allá de la llamada “línea amarilla”.

Pese a esas medidas, Washington sostiene que el marco general del alto el fuego continúa vigente y que las acciones recientes no representan una ruptura formal. Fuentes del Departamento de Estado indicaron a medios locales que Estados Unidos mantiene “contactos constantes” con mediadores de Catar y Egipto para preservar la estabilidad y garantizar la continuación de las negociaciones para la liberación de los rehenes restantes.

Vance reiteró el compromiso de la administración estadounidense con la estabilidad regional y el apoyo a Israel “en su derecho a defender a sus soldados”, pero insistió en que “ninguna de las partes tiene interés real en una nueva guerra total”. En sus palabras, el desafío actual es “evitar que incidentes puntuales deriven en una escalada incontrolable”.

El comentario de Vance refleja la postura de la Casa Blanca en las últimas semanas: respaldar la seguridad israelí sin poner en riesgo el frágil proceso diplomático. Sin embargo, analistas en Washington advirtieron que el margen político para mantener el alto el fuego podría estrecharse si las violaciones de Hamás persisten o si Israel intensifica sus operaciones en Gaza.