Israel amplía su zona de control en Gaza tras violaciones de Hamás al alto el fuego

Itongadol.- El Gobierno de Israel decidió esta noche ampliar el territorio bajo control de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, más allá de la denominada “línea amarilla”. La medida se tomó al cierre de la consulta de seguridad convocada por el primer ministro Benjamin Netanyahu para evaluar posibles respuestas ante las reiteradas violaciones de Hamás al primer tramo del acuerdo de cese del fuego.

La reunión contó con la participación del ministro de Defensa Israel Katz; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; el general (res.) Nitzan Alon, coordinador del esfuerzo de inteligencia sobre los cautivos y desaparecidos; y el director del Shin Bet, David Zini. Tras el encuentro, las autoridades acordaron desplazar la línea de control y asumir la administración de más áreas de la Franja, según fuentes oficiales.

Katz subrayó la gravedad de las acciones de Hamás y advirtió sobre la respuesta israelí. “La organización terrorista Hamás pagará un alto precio por atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y por violar el acuerdo para devolver a los rehenes fallecidos. El ataque de hoy contra soldados cruza una línea roja evidente, a la que las FDI responderán con gran fuerza”, dijo el ministro durante la jornada.

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión política y de seguridad:

En los últimos días se celebraron conversaciones tripartitas entre representantes israelíes, qataríes y estadounidenses en varios países occidentales, con el objetivo de hallar soluciones al estancamiento en la devolución de los cuerpos y a las frecuentes violaciones del acuerdo.

En esas deliberaciones se barajó la entrada de equipos profesionales de hasta cinco países —Estados Unidos, Israel, Catar, Turquía y Egipto— para ayudar a localizar los restos, pero Israel accedió únicamente a la entrada de equipos egipcios, autorizados el sábado pasado.

Fuentes egipcias han reportado dificultades para encontrar cuerpos y la necesidad de apoyo adicional de especialistas.

Los militares israelíes publicaron además material de inteligencia que, según el Estado, prueba que Hamás escenificó la entrega de restos: imágenes filmadas desde un dron muestran a militantes enterrando partes del cuerpo del rehén Ofir Tzarfati, cubriéndolas con arena y, minutos después, presentándolas al Comité Internacional de la Cruz Roja en lo que las autoridades calificaron de “puesta en escena”.

Las familias de los rehenes, indignadas por lo que consideran un “trato indigno” de los cuerpos y por la lentitud en las devoluciones, exigieron hoy una reunión urgente con el primer ministro. “Hamás conoce las ubicaciones de todos los rehenes y actúa con desprecio, engañando a Estados Unidos y a los mediadores y violando la dignidad de nuestros seres queridos”, dijeron en un comunicado. “El gobierno de Israel no puede ni debe ignorarlo; exigimos un plan detallado y medidas decididas”.

Entre las opciones que baraja Jerusalén para responder a las violaciones figuran —según fuentes consultadas—: restringir o condicionar la ayuda humanitaria enviada a Gaza (una medida que podría encontrar resistencia internacional), ampliar zonas de control directo militar más allá de la línea amarilla (la alternativa con mayor probabilidad de apoyo estadounidense), o reanudar las operaciones de fuego —opción de alto riesgo que podría provocar el colapso del acuerdo de cesación de hostilidades.

El movimiento para ampliar la zona de control implicará despliegues adicionales y un refuerzo de la coordinación operativa y logística sobre el terreno. Fuentes militares indicaron que la prioridad sigue siendo “proteger la seguridad de las tropas” y asegurar que no se repitan incidentes como los ataques contra soldados que motivaron la reunión de gabinete.

La situación sigue siendo volátil: por un lado, Israel subraya que actúa para defender a sus fuerzas y presionar para la devolución de todos los rehenes; por otro, los mediadores internacionales intentan mantener la hoja de ruta del acuerdo y evitar una escalada generalizada en la región. Las próximas horas serán clave para ver cómo se implementa la decisión de ampliar la presencia israelí en áreas de Gaza y qué reacción —diplomática y operativa— provocará en la arena regional e internacional.