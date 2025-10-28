Israel Katz advierte que Hamás “pagará con creces” por atacar a tropas y violar el acuerdo de rehenes

Itongadol.- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió este martes que Hamás enfrentará un “duro castigo” tras atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el área de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y por incumplir el acuerdo de cese del fuego que obliga al grupo a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos que aún mantiene en su poder.

“El ataque contra los soldados de las FDI en Gaza hoy por parte de la organización terrorista Hamás cruza una línea roja evidente, a la cual las FDI responderán con gran fuerza”, expresó Katz en un comunicado oficial.

El ministro agregó que Hamás “pagará con creces por atacar a los soldados y por violar el acuerdo para devolver a los rehenes caídos”.

La declaración se produce en medio de crecientes tensiones por los reiterados incumplimientos de Hamás a los términos de la primera fase del alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre. Según fuentes israelíes, la organización no solo ha demorado la entrega de cuerpos, sino que también ha protagonizado acciones que Israel considera provocaciones directas, como la reciente manipulación de restos antes de su devolución al Comité Internacional de la Cruz Roja.

En respuesta, el gobierno israelí evalúa varias opciones, entre ellas reforzar la presencia militar en zonas clave de Gaza —particularmente en el eje de Rafah— y restringir aún más la asistencia humanitaria al enclave. Katz aseguró que “Israel no tolerará más violaciones” y que las fuerzas de seguridad “están preparadas para actuar con determinación donde y cuando sea necesario”.