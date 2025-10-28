Israel había levantado todas las restricciones en el sur del país poco antes de que Netanyahu ordenara «ataques inmediatos y contundentes en Gaza»

Itongadol/Agencia AJN.- Israel había levantado todas las restricciones en el sur del país poco antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara «ataques inmediatos y contundentes en la Franja de Gaza» tras las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista palestina Hamás.

Tras el anuncio de ayer del ministro de Defensa, Israel Katz, de la eliminación del estado de emergencia declarado desde la Masacre del 7 de Octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el levantamiento de todas las restricciones vigentes cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

La medida se produjo tras una nueva evaluación realizada por las FDI, con la aprobación de Katz, informaron los militares.

La «situación especial» le había permitido al Comando del Frente Interior de las FDI restringir las reuniones y cerrar zonas. Se declaró la mañana del 7 de Octubre en todo el país, pero desde entonces solo se ha mantenido vigente en el sur.

La gran mayoría de las restricciones en el país ya se habían levantado, pero en algunas comunidades linderas con Gaza las reuniones todavía estaban limitadas a 2.000 personas.

La decisión de Netanyahu se produjo poco después de que tropas israelíes fueran atacadas en el sur de Gaza y en medio de la indignación israelí tras nuevas violaciones de la organización terrorista palestina relacionadas con la devolución de los cuerpos de los 13 rehenes que aún retiene.

Netanyahu también ha decidido ampliar el territorio bajo control de las FDI en la Franja, según informes de medios israelíes.

Según la emisora ​​pública Kan, el primer ministro está hablando con altos funcionarios estadounidenses para coordinar la acción.