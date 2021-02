Medio Oriente. Una explosión golpeó a un barco carguero israelí en el Golfo de Omán

Itongadol.- Una explosión sacudió el viernes un buque de carga de propiedad israelí que navegaba por Medio Oriente, una explosión inexplicable que renovó la preocupación por la seguridad de los buques en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La tripulación y el buque se encuentran a salvo, según las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, dirigidas por la marina británica. La explosión obligó al buque a dirigirse al puerto más cercano.

En el lugar de la explosión, el Golfo de Omán, se produjeron una serie de explosiones en 2019 que la Armada estadounidense atribuyó a Irán, en un contexto de fuertes amenazas entre el expresidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes. Teherán negó las acusaciones, que se produjeron después de que Trump abandonara el acuerdo nuclear de 2015 de Teherán con las potencias mundiales y volviera a imponer duras sanciones al país.

En las últimas semanas, mientras el gobierno de Joe Biden busca reanudar las relaciones con Irán, Teherán ha intensificado sus incumplimientos del acuerdo nuclear para crear una influencia sobre Washington. En el acuerdo, Teherán aceptó limitar su enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones paralizantes.

Irán también ha culpado a Israel de una serie de ataques recientes, incluida una misteriosa explosión el verano pasado que destruyó una avanzada planta de ensamblaje de centrifugadoras en su instalación nuclear de Natanz y el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, un importante científico iraní que fundó el programa nuclear militar de la República Islámica hace dos décadas.

Dryad Global, una empresa de inteligencia marítima, identificó el buque aparentemente atacado como el MV Helios Ray, un buque de carga de vehículos con bandera de Bahamas. Una base de datos de buques de las Naciones Unidas identificó a los propietarios del buque como una empresa con sede en Tel Aviv llamada Ray Shipping Ltd.

Ray Shipping confirmó que uno de sus buques resultó dañado “cuando se escuchó una explosión en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz”. “El barco tiene 28 tripulantes, y ninguno de ellos resultó herido. La sala de máquinas no sufrió daños. Está de camino al puerto de Dubai para arreglar todo lo necesario”, dijo la compañía a The Times of Israel.

Abraham Ungar, de 74 años, conocido como “Rami”, es el fundador de Ray Shipping Ltd., y es conocido como uno de los hombres más ricos de Israel. Hizo su fortuna en el transporte marítimo y la construcción.

Ungar dijo que no sabía exactamente qué había golpeado el barco, que tenía varios agujeros, pero que lo más probable es que fueran “misiles o una mina colocada en la proa”. “Las autoridades israelíes lo investigarán junto conmigo”, dijo al sitio de noticias Ynet. “No creo que esto haya apuntado deliberadamente a un barco de propiedad israelí, eso no me ha sucedido antes”.

Ungar dijo que lo más probable es que esté relacionado con ataques anteriores contra la navegación en la zona. “Creo que forma parte del juego entre Irán y Estados Unidos, por eso atacan a los barcos occidentales”.

Aunque las circunstancias de la explosión siguen sin estar claras, Dryad Global dijo que era muy posible que la explosión tuviera su origen en una “actividad asimétrica de los militares iraníes”.

Los medios de comunicación hebreos citaron a funcionarios israelíes no identificados diciendo que creían que Irán estaba detrás de la explosión. El Canal 12, sin dar fuentes, dijo que la explosión fue causada por un misil disparado desde un buque iraní.

Mientras Irán trata de presionar a Estados Unidos para que levante las sanciones, el país podría tratar de “ejercer una diplomacia de fuerza por medios militares”, informó Dryad. Irán no reconoció inmediatamente el incidente.

A lo largo de los años, Irán ha estado vinculado a ataques contra objetivos civiles israelíes y judíos en América Latina, Europa y Asia. Israel no ha confirmado su supuesto papel en el asesinato del científico.