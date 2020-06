Medio Oriente. Jefe de la ONU espera que Israel retroceda con su plan de anexión de Cisjordania

Itongadol.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su esperanza de que Israel escuche llamadas globales y retroceda con su plan de anexión de las colonias judías en Cisjordania, ya que según su interpretación la medida socavaría una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino de décadas.

En una entrevista con The Associated Press, Guterres aseguró que las Naciones Unidas ha transmitido constantemente el mensaje “que la anexión no solo sería contra el derecho internacional sino que sería un factor importante para desestabilizar la región”.

El jefe de la ONU realizó estas declaraciones antes de una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU convocada para tratar la situación en Oriente Medio y mientras se mantienen los planes de Israel de anexar alrededor del 30% de Cisjordania en línea con el plan de paz del presidente Donald Trump.

Guterres hablará antes de las exposiciones informativas del Secretario General de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y del Coordinador Especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov.

Francia, que ocupa la presidencia del consejo este mes, dijo que se espera que participen media docena de ministros de Asuntos Exteriores, junto con el ministro de Relaciones Exteriores palestino y el embajador de Israel en la ONU.

Israel capturó Cisjordania de Jordania en la Guerra de los Seis Días de 1967 y ha construido docenas de asentamientos que ahora albergan a casi 500.000 israelíes, pero nunca lo reclamó formalmente como territorio israelí debido a la rígida oposición internacional.

Los palestinos, con amplio respaldo internacional, buscan el territorio como el corazón de su futuro estado independiente. La mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos de Cisjordania de Israel según el derecho internacional, consignó el portal de noticia Ynet.

La administración Trump ha tomado una línea mucho más suave hacia los asentamientos israelíes que sus predecesores. Con las perspectivas de reelección de Trump inciertas en noviembre, los intransigentes israelíes han instado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a avanzar rápidamente con la anexión. El nuevo acuerdo de coalición del líder israelí incluye una cláusula oficial que le permite presentar su plan de anexión al gobierno a partir del 1 de julio.

Tal movimiento unilateral acabaría con las esperanzas palestinas de establecer un estado independiente viable y los palestinos, las naciones árabes y la mayoría del resto del mundo se oponen con vehemencia.

Guterres dijo que la anexión “socavaría lo que creo que es necesario, que es una solución de dos estados en la que israelíes y palestinos pueden vivir juntos en paz, respetarse mutuamente y garantizarse la seguridad mutua”. “Espero que las autoridades israelíes escuchen esta voz de la razón que no es solo mía, está haciendo eco en todo el mundo, y que la anexión no tendrá lugar el 1 de julio”, concluyó.