Con 420 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el gobierno considera reintroducir el seguimiento de Shin Bet

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel confirmó hoy que 420 personas han sido diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que marca la tendencia al alza en los contagios, mientras el gabinete tendría acordada la reintroducción de un controvertido método para rastrear pacientes usando la tecnología del servicio de seguridad Shin Bet.

La preocupación en el gobierno israelí aumentó en las últimas horas luego de que las estadísticas confirmarán un total de 1.013 casos nuevos desde el comienzo de la semana, casi tantos como en todo el mes de mayo. De los 5.460 pacientes que luchan activamente contra el virus, 45 están en estado grave, y 28 requieren un ventilador. La cifra de muertos por el virus es de 308, sin nuevas muertes reportadas desde el martes, según consignó el portal de noticias Ynet.

La tasa de infección, es decir, el número de pruebas que se toman cada día que dan positivo, se ha estabilizado por encima del 2%, después de subir en las últimas tres semanas por debajo del 1,5%. Mientras que solo el 1.9% de las pruebas dieron positivo el domingo, el 2.4% de las pruebas del lunes y el 2.3% de las pruebas del martes arrojaron resultados positivos. De las 2.658 pruebas realizadas hasta el miércoles, 2.6% han sido positivas, puntualizó el portal de noticias Arutz Sheva.

Debido al aumento continuo de infecciones, el gabinete se reunió esta mañana para discutir la reincorporación del Shin Bet para rastrear los movimientos de casos confirmados utilizando métodos antiterroristas, algo que es resistido no sólo por la agencia de servicio de seguridad nacional sino también por la opinión pública.

En tanto, un encierro parcial en Elad, una ciudad ultraortodoxa en el centro de Israel, y cinco vecindarios predominantemente ultraortodoxos en la ciudad norteña de Tiberíades entró en vigencia a las 8 am del miércoles en un intento por frenar la propagación del coronavirus.

Según informó el diario The Times of Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró la ciudad de Elad y los barrios de Tiberíades como “zonas restringidas” durante siete días.

Las áreas de Tiberias afectadas incluyen Ramat Tiberias Bet, Ramat Tiberias Gimmel, Área 200, Tiberias Illit y el vecindario Ben-Gurion.

Según estas disposiciones, los no residentes no podrán ingresar y salir de las áreas, excepto para el trabajo, los exámenes de matriculación, la atención médica, los procedimientos legales, el funeral de un pariente de primer grado o la transferencia de un menor. No se permitirán reuniones de más de 50 personas.

En Tiberíades, la policía vigilará siete puestos de control en diferentes caminos que conducen a los vecindarios.

Se han colocado obstáculos similares en la entrada de Elad.

De acuerdo a lo destacado por el diario The Jerusalem Post, el Ministerio de Educación informó sobre nuevos datos de la cantidad de maestros y estudiantes que dieron positivo por coronavirus, así como la cantidad de escuelas y jardines de infantes que cerraron debido a la pandemia.

Según el informe, hay un total de 839 pacientes confirmados (de aproximadamente 2.300.000 estudiantes y aproximadamente 200.000 maestros) y un total de 209 instalaciones cerradas (de aproximadamente 5.200 escuelas y unos 20.000 jardines de infantes). El informe también señaló que 20,392 maestros y estudiantes están en cuarentena preventiva.

De acuerdo con las pautas implementadas por el Ministerio, si se identifica a un paciente activo, se cierra toda la escuela y todos los estudiantes y el personal entran en cuarentena hasta que se completan las pruebas epidemiológicas.