Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan depósito de armas de Hamás en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un ataque aéreo dirigido contra un depósito de armas de Hamás en Ciudad de Gaza alcanzó con precisión un lugar utilizado para almacenar explosivos destinados a ser empleados contra tropas israelíes en el terreno.

Según el comunicado, la operación fue coordinada entre unidades terrestres que avanzan en la ciudad y el servicio de inteligencia interior, Shin Bet. El ejército difundió imágenes del bombardeo y de otros enfrentamientos en el marco de la actual ofensiva.

Las FDI señalaron que en la ejecución de la operación se aplicaron medidas específicas para reducir el riesgo a la población civil, entre ellas el uso de municiones de alta precisión, observación aérea constante y verificación adicional de inteligencia antes del ataque.

En paralelo, fuerzas de la División de Gaza de las FDI continúan operando en Khan Younis y Rafah, en el sur de la Franja. Durante la última jornada, los militares informaron haber eliminado a varios combatientes de Hamás y destruido decenas de objetivos, incluidos equipos de observación y accesos a túneles subterráneos.

El ataque forma parte de la intensificación de la ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, donde el ejército busca desmantelar infraestructuras militares de Hamás y neutralizar depósitos de armamento destinados a ataques contra soldados israelíes.