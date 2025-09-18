Arqueólogos israelíes descubren en Galilea un tesoro de monedas de la última rebelión judía contra Roma

Itongadol.- Un hallazgo arqueológico de gran importancia fue revelado en la Baja Galilea: un tesoro compuesto por 22 monedas de bronce de más de 1.600 años de antigüedad fue encontrado en el complejo subterráneo de Hukok, bajo las ruinas de un antiguo asentamiento judío.

El descubrimiento se produjo en una excavación conjunta de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) y el Zefat Academic College, en el marco de un proyecto para preparar el sitio con fines turísticos, impulsado por el KKL–JNF.

Las monedas fueron halladas en una grieta cuidadosamente excavada al final de un túnel angosto y retorcido. En ellas aparecen los emperadores Constancio II y Constante I, lo que permitió datarlas en el período de la revuelta de Gallus (351–352 d.C.), considerada la última rebelión judía bajo el dominio romano.

“Este hallazgo demuestra que siglos después de ser excavados, los túneles de Hukok volvieron a utilizarse como escondite en un nuevo momento de crisis”, explicaron Uri Berger (IAA) y Yinon Shivtiel (Zefat Academic College).

El sistema subterráneo de Hukok, uno de los más extensos de la Galilea, fue construido originalmente durante la Gran Revuelta (66–70 d.C.) y ampliado en tiempos de la revuelta de Bar Kojba (132–136 d.C.). Las excavaciones más recientes, realizadas entre 2019 y 2023, contaron con la participación de estudiantes, voluntarios, soldados y residentes locales.

“Fue gracias a los voluntarios que se descubrió este tesoro, y ellos mismos vivieron la emoción del hallazgo”, señaló la doctora Einat Ambar-Armon, directora del Centro Comunitario de Educación Arqueológica de la IAA en el norte de Israel.

El ministro de Patrimonio, rabino Amichai Eliyahu, destacó que “este tesoro es un testimonio vivo de la determinación de los judíos de la Galilea y de su lucha por preservar su identidad bajo dominio romano”.

Por su parte, Eli Escusido, director de la IAA, afirmó que el sitio de Hukok es considerado un “proyecto insignia” que atraerá turismo local e internacional, mientras que el KKL–JNF anunció planes de desarrollo para convertirlo en un destino destacado de turismo arqueológico.

El hallazgo será presentado por primera vez en la conferencia “Between Josephus and Eusebius” en el Kinneret Academic College, y posteriormente se publicará un estudio científico en la revista especializada Israel Numismatic Research Journal.