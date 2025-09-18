El presidente egipcio se refirió a Israel como “enemigo” por primera vez desde 1977

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, se refirió a Israel como un “enemigo” durante su discurso de clausura en la cumbre árabe-islámica celebrada en Doha a principios de esta semana.

El director del Servicio de Información Estatal de Egipto, Diaa Rashwan, comentó en una entrevista televisiva el martes que “la última vez que un alto funcionario egipcio, o cualquier otro funcionario estatal, utilizó la palabra ‘enemigo’ fue antes” de que el entonces presidente Anwar Sadat visitara Israel y hablara en la Knéset (Parlamento) en 1977.

La visita de Sadat representó un paso importante en el camino hacia los Acuerdos de Camp David de 1979, que formalizaron la normalización de las relaciones y un tratado de paz entre Israel y Egipto.

Rashwan afirmó que la referencia de Sisi a Israel como enemigo tiene «implicaciones muy significativas», debido a que «Egipto está amenazado, y solo un enemigo amenaza la seguridad nacional… un amigo no amenaza la seguridad nacional».

Una de estas amenazas a la seguridad nacional es el posible desplazamiento de refugiados de la Franja de Gaza que intentan cruzar el paso fronterizo de Rafah hacia la península egipcia del Sinaí, señaló Rashwan.

El discurso de clausura de Sisi en la conferencia incluyó la convicción de que Egipto y sus socios árabes deben: “Cambiar su postura respecto a la percepción que el enemigo tiene de nosotros, para que vean que cualquier país árabe, desde el océano hasta el Golfo, tiene un paraguas que abarca a todos los países islámicos”.

Sisi también afirmó el lunes que las acciones actuales de Israel obstaculizaban cualquier posibilidad de nuevos tratados de paz en Medio Oriente.

En declaraciones dirigidas a Israel, afirmó en la cumbre árabe-islámica de Doha: “Lo que está sucediendo ahora mismo obstaculiza el futuro de la paz, amenaza su seguridad y la de los pueblos de la región, y añade obstáculos a las posibilidades de nuevos acuerdos de paz e incluso frustra los existentes”.