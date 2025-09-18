Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: AG: Las amenazas de los ministros de desafiar a la Suprema Corte son «un llamado a aplastar la democracia».

The Jerusalem Post: El egipcio Al Sisi se refiere a Israel como «enemigo» por primera vez desde antes de la visita de Sadat a Jerusalén en 1977.

YNET: Señal a Israel: Arabia Saudita firma un pacto de defensa con Pakistán, país con armas nucleares, tras el ataque de Doha.

Maariv: ¿Luz verde para la anexión? Los Emiratos Árabes Unidos amenazaron a Israel y se acobardaron.

Israel Hayom: Los Emiratos Árabes Unidos afirman que la anexión israelí podría provocar un deterioro de las relaciones.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

