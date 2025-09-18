Israel: unos 550 palestinos abandonan Gaza, la mayoría para recibir tratamiento médico en el extranjero

Itongadol/Agencia AJN.- Unos 550 palestinos de Gaza abandonaron ayer la Franja con destino a varios países, en una operación coordinada por la Oficina de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) de Israel.

Según la COGAT, la mayoría de ellos son enfermos, con sus familiares.

La COGAT indicó que se dirigieron a los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, el Reino Unido, Bélgica, Rumania y otros países de la Unión Europea.

«Hasta la fecha, más de 5.000 residentes de la Franja de Gaza han salido a través del paso fronterizo de Allenby (con Jordania) o el aeropuerto Ramon», de Eilat, añadió.