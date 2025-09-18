Líbano. Israel elimina a un terrorista de Hezbollah que coordinaba células en Siria

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron hoy un ataque anoche con un dron en la ciudad de Baalbek, en el nordeste del Líbano, que resultó en la eliminación de un terrorista de Hezbollah.

Según el Ejército, Hussein Sharif era un importante traficante y proveedor de armas que coordinaba desde el Líbano células terroristas en Siria para llevar a cabo ataques contra Israel.

Sus acciones “constituían una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano”, añadió.

Horas antes, medios libaneses habían informado sobre un ataque israelí contra un vehículo en la zona de Baalbek.