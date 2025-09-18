EE.UU. Ordenan la deportación del líder de las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia

Itongadol/Agencia AJN.- Un juez de inmigración de los Estados Unidos ordenó ayer la deportación de Mahmoud Khalil, el líder de las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que fue arrestado en marzo.

El juez Jamee Comans resolvió que deberá ser expulsado a Argelia o Siria.

Entre los motivos para la deportación se encuentra que Khalil cometió fraude durante el proceso migratorio al ocultar deliberadamente sus vínculos con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y con una coalición de activistas estudiantiles antiisraelíes de esa universidad.

El juez también mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había afirmado que la presencia de Khalil en los Estados Unidos podría perjudicar su política exterior.