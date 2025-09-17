El presidente sirio afirma que el acuerdo con Israel podría firmarse «en los próximos días»

Itongadol.- El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, declaró el miércoles a los periodistas en Damasco que las negociaciones en curso con Israel para alcanzar un pacto de seguridad podrían dar resultados «en los próximos días».

Describió el pacto de seguridad como una «necesidad» y afirmó que debería respetar el espacio aéreo y la unidad territorial de Siria, además de ser supervisado por las Naciones Unidas.

Sin embargo, Sharaa, en una rueda de prensa con periodistas, entre ellos Reuters, antes de su esperado viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, negó que Estados Unidos estuviera ejerciendo presión sobre Siria y afirmó que, por el contrario, estaba desempeñando un papel mediador.

Afirmó que Israel había llevado a cabo más de 1000 ataques contra Siria y más de 400 incursiones terrestres desde el 8 de diciembre, cuando la ofensiva rebelde que él lideró derrocó al antiguo líder sirio Bashar al-Assad.

Sharaa afirmó que las acciones de Israel contradecían la política estadounidense declarada de una Siria estable y unificada, lo que calificó de «muy peligroso».

Dijo que Damasco buscaba un acuerdo similar al acuerdo de retirada de 1974 entre Israel y Siria, que creó una zona desmilitarizada entre los dos países. Afirmó que Siria buscaba la retirada de las tropas israelíes, pero que Israel quería permanecer en los lugares estratégicos que había tomado después del 8 de diciembre, incluido el monte Hermón. Los ministros israelíes han declarado públicamente que Israel tiene la intención de mantener el control de esos lugares.

Afirmó que, si el pacto de seguridad tiene éxito, se podrían alcanzar otros acuerdos. No proporcionó detalles, pero dijo que actualmente no se está negociando ningún acuerdo de paz o de normalización similar a los Acuerdos de Abraham, mediados por Estados Unidos, en virtud de los cuales varios países de mayoría musulmana acordaron normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel.

También dijo que era demasiado pronto para discutir el destino de los Altos del Golán, controlados por Israel, porque era «un asunto muy importante».

«Es un caso difícil: hay negociaciones entre un damasceno y un judío», dijo Sharaa a los periodistas, sonriendo.

Israel presentó a Siria una propuesta para un nuevo acuerdo de seguridad, informó Axios el martes.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Axios que parte de la propuesta incluía un mapa desde Damasco, al suroeste, hasta la frontera con Israel.

Las fuentes dijeron a Axios que el acuerdo se basa en el acuerdo de paz de 1979 con Egipto. La propuesta dividiría las zonas al suroeste de Damasco en tres zonas diferentes.

Israel ampliaría la actual zona de amortiguación en el lado sirio en dos kilómetros. Según la propuesta, toda la franja de tierra al suroeste de Damasco hasta la frontera israelí sería una zona de exclusión aérea para cualquier avión sirio, informó Axios.

Sharaa también dijo que Siria e Israel habían estado a solo «cuatro o cinco días» de alcanzar la base de un pacto de seguridad en julio, pero que los acontecimientos en la provincia meridional de Sweida habían descarrilado esas conversaciones.

Las tropas sirias se desplegaron en Sweida en julio para sofocar los combates entre facciones armadas drusas y combatientes beduinos. Pero la violencia empeoró, con las fuerzas sirias acusadas de ejecuciones sumarias e Israel atacando el sur de Siria, el Ministerio de Defensa en Damasco y las inmediaciones del palacio presidencial.

Sharaa describió el miércoles los ataques cerca del palacio presidencial como «no un mensaje, sino una declaración de guerra», y dijo que Siria aún se había abstenido de responder militarmente para preservar las negociaciones.

