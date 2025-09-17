Israel anuncia que su nuevo sistema de defensa «Iron Beam» ya se encuentra operativo para derribar misiles y drones

Itongadol.- El Ministerio de Defensa de Israel anunció que el sistema de defensa láser “Iron Beam” ya está plenamente operativo y que en los próximos meses se desplegará una serie completa de baterías en todo el país. Con esta incorporación, Israel suma una nueva capa tecnológica a su escudo aéreo, con la capacidad de interceptar misiles, cohetes, morteros y drones a un costo mínimo en comparación con los sistemas actuales.

Un salto tecnológico en la defensa aérea

La novedad representa un avance significativo respecto a junio, cuando el ministerio, junto a Rafael Advanced Defense Systems y otras compañías como Elbit, había confirmado la operatividad de Lite Beam, una versión más pequeña del sistema. En ese entonces, se informó que defensas láser israelíes habían derribado alrededor de 40 drones lanzados por Hezbollah en octubre de 2024.

A diferencia de Lite Beam, Iron Beam no solo enfrenta drones, sino también proyectiles mucho más veloces, como misiles y cohetes, convirtiéndolo en una herramienta clave para reducir la amenaza que enfrenta Israel desde múltiples frentes.

Reducción drástica de costos

Una de las principales ventajas del sistema es económica. Mientras que disparar un interceptor del sistema Arrow cuesta millones de shekels, y uno de la Cúpula de Hierro decenas de miles, activar Iron Beam cuesta lo mismo que encender una lámpara. Esto permitirá a las Fuerzas de Defensa de Israel enfrentar los miles de proyectiles lanzados contra su territorio sin el enorme gasto que supone hoy la defensa antiaérea.

“El anuncio de hoy es apenas la piedra fundacional de un proceso que transformará los campos de batalla del mundo, hasta llenarlos de plataformas láser mucho más baratas”, declaró el Director General del Ministerio de Defensa, el general retirado Amir Baram.

Capacidad de enfrentar ataques masivos

Según fuentes de seguridad, Iron Beam también puede neutralizar andanadas de amenazas simultáneas, sin limitarse a interceptar uno o dos objetivos a la vez. Esto marca una diferencia clave frente a sistemas anteriores, que podían verse saturados en ataques coordinados.

El general Yehuda Elmakayes, jefe de la división de I+D, recordó que la Knesset aprobó hace dos años un amplio presupuesto para financiar el despliegue de todas las baterías necesarias en esta etapa inicial.

Operación en tiempo real

Un suboficial de reserva identificado como “A”, entrevistado por The Jerusalem Post, contó su experiencia trabajando con el sistema en el norte de Israel. “Recibimos el sistema, hicimos ajustes en el terreno y lo mejoramos junto con los desarrolladores de Rafael. Fue un proceso de aprendizaje en combate real, algo que nadie había hecho antes”, relató.

Una ventaja frente al resto del mundo

Si bien países como Estados Unidos (con Raytheon), Reino Unido, Rusia, China, Alemania y Japón desarrollan sistemas similares, Israel es el único que ya pasó de las pruebas a su uso real en combate.

Las fuentes oficiales explicaron que, gracias a la velocidad de la luz, el láser puede destruir proyectiles poco después de su lanzamiento, incluso cuando aún se encuentran en territorio enemigo. Esto significa que en la mayoría de los casos los israelíes no tendrán que correr a los refugios ni escuchar sirenas, salvo en las excepciones en que el sistema falle varias veces consecutivas.

Tres versiones del sistema

Israel dispone ya de tres variantes de defensa láser:

Lite Beam : el más pequeño, con un haz de 10 kilovatios, puede instalarse en vehículos de tierra para operaciones locales de corto alcance.

: el más pequeño, con un haz de 10 kilovatios, puede instalarse en vehículos de tierra para operaciones locales de corto alcance. Iron Beam M : con un haz de 50 kilovatios, montado en camiones grandes, ofrece movilidad y puede disparar incluso en movimiento.

: con un haz de 50 kilovatios, montado en camiones grandes, ofrece movilidad y puede disparar incluso en movimiento. Iron Beam (pleno): dispara un haz de 100 kilovatios y está diseñado para permanecer en posiciones fijas, aunque, al igual que la Cúpula de Hierro, puede ser reubicado con planificación previa.

Hacia un nuevo paradigma defensivo

Con esta innovación, Israel busca aliviar tanto la presión financiera como el desgaste físico que implican años de ataques aéreos continuos. La expectativa del Ministerio de Defensa es que Iron Beam transforme la lógica de la defensa aérea, no solo en Israel, sino en todo el mundo.