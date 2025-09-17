Pakistán y Arabia Saudita firman un acuerdo de defensa mutua

Itongadol.- Pakistán y Arabia Saudita firmaron un pacto de defensa estratégica que establece que cualquier ataque contra uno de los dos países será considerado un ataque contra ambos. El anuncio fue realizado a través de un comunicado conjunto tras la visita oficial del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, quien se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

El tratado, denominado “Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua”, prevé mecanismos de cooperación militar, intercambio de inteligencia y coordinación en materia de defensa aérea y marítima. Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en Islamabad, el pacto busca “fortalecer la disuasión conjunta frente a cualquier agresión” y consolidar la seguridad de ambos Estados en un contexto regional marcado por crecientes tensiones.

Además de la cláusula de defensa mutua, el acuerdo contempla ejercicios militares conjuntos, asistencia en el desarrollo de capacidades tecnológicas de defensa y programas de formación entre las fuerzas armadas de ambos países.

La firma se produce tras el ataque aéreo israelí del 9 de septiembre en Doha, Qatar, que tuvo como objetivo a la cúpula de Hamás, un hecho que elevó la tensión en Medio Oriente y generó repercusiones diplomáticas en el mundo musulmán. También se enmarca en un año de roces entre Pakistán e India, lo que refuerza el valor de una alianza estratégica para Islamabad en el Golfo.

El primer ministro Sharif viajó a Riad por invitación de Mohammed bin Salman, en un gesto que reafirma la histórica relación entre Pakistán y Arabia Saudita. “Ambos países están comprometidos con la seguridad de sus pueblos y con la paz en la región y en el mundo”, subrayó el comunicado oficial.

Para Pakistán, que es potencia nuclear y depende en gran medida de los suministros energéticos saudíes, el pacto supone no solo una garantía de respaldo militar, sino también un reforzamiento de sus vínculos económicos y diplomáticos con uno de sus principales aliados.

Para Arabia Saudita, la firma representa un paso hacia la construcción de un eje de seguridad con un país de gran peso militar en el mundo musulmán, en momentos en que el reino busca fortalecer su posición frente a las amenazas regionales y proyectar una imagen de liderazgo en el mundo islámico.

La relación entre Riad e Islamabad ya incluía cooperación militar y acuerdos financieros, pero nunca había quedado plasmada en una cláusula explícita de defensa mutua. Con esta firma, ambos países envían un mensaje de unidad frente a posibles agresiones externas y reafirman su voluntad de jugar un rol central en la estabilidad de Medio Oriente y Asia del Sur.