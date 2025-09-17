“The Sea”, un drama sobre un padre e hijo palestinos, ganó el Premio Ophir a la Mejor Película

Itongadol.- Tras la 35.ª ceremonia de los Premios Ophir celebrada el martes por la noche, en la que la Academia Israelí de Cine y Televisión otorgó su máximo galardón a The Sea, una película sobre un padre y un hijo palestinos, el ministro de Cultura, Miki Zohar, respondió con dureza y emitió un comunicado el miércoles por la mañana en el que amenazaba con retirar la financiación a la ceremonia de entrega de premios del próximo año.

«No hay mayor afrenta para los ciudadanos israelíes que la vergonzosa y distante ceremonia anual de los Premios Ophir. A partir del presupuesto de 2026, esta patética ceremonia dejará de financiarse con el dinero de los contribuyentes. Bajo mi mandato, los ciudadanos israelíes no pagarán de su bolsillo una ceremonia que escupe en la cara a nuestros heroicos soldados», decía el comunicado.

Muchos ganadores y presentadores de la ceremonia criticaron a Zohar por declaraciones anteriores en las que calificaba a la industria cinematográfica israelí de irrelevante y distante del público y afirmaba que apoya a los palestinos en lugar de a los israelíes.

The Sea, dirigida por Shai Carmeli-Pollak y producida por Baher Agbariya, será ahora la selección oficial de Israel para optar a la nominación al Oscar a la mejor película internacional.

Muhammad Gazawi en ‘The Sea.’

La película se centra en Khaled, un niño interpretado por Muhammad Gazawi, que ganó el premio Ophir al mejor actor. Khaled vive cerca de Ramala y, cuando no recibe el permiso para visitar la playa de Tel Aviv con el resto de sus compañeros de clase, se escapa a escondidas e intenta encontrar la costa.

Su padre, un trabajador de la construcción indocumentado que arriesga su sustento para encontrar a su hijo, es interpretado por Khalifa Natour, un papel que le valió el premio al mejor actor secundario.

Gazawi, de trece años, dijo en su discurso de aceptación que esperaba que en el futuro los niños pudieran «vivir y soñar sin guerras».

Natour no asistió a la ceremonia. En su lugar, envió una declaración que se leyó en el escenario, en la que decía: «Tras la entrada del ejército en Gaza y el genocidio que tanto me aterroriza, no encuentro palabras para describir la magnitud del horror, y todo lo demás pasa a ser secundario para mí. Incluso el cine y el teatro». Sus comentarios provocaron aplausos.

Al ganar el premio al mejor guion, Carmeli-Pollak leyó una carta de un amigo de Gaza sobre cómo había perdido a miembros de su familia durante la guerra y le costaba mucho comprar comida.

Durante una semana en la que miles de profesionales de la industria cinematográfica de Hollywood pidieron el boicot a la industria cinematográfica israelí, algunos podrían ver la victoria de The Sea como una muestra de la diversidad de la industria cinematográfica israelí y su compromiso con dar voz a todos.

Sin embargo, el ministro de Cultura consideró que su victoria era puramente negativa. Según se informa, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel está investigando si el Ministerio de Cultura tiene jurisdicción para retirar la financiación de los premios.

Otras películas nominadas que han causado el descontento del Gobierno son Yes, de Nadav Lapid, una sátira mordaz de la vida israelí en tiempos de guerra, que ganó los premios a la mejor banda sonora y al mejor montaje, y Oxygen, de Netalie Braun, sobre una madre que hace todo lo posible para impedir que su hijo vaya al combate.

La diatriba del ministro contra The Sea fue el colofón perfecto para una velada sombría y tormentosa, que comenzó con sirenas que advertían de un bombardeo desde Yemen y que resonaron en todo Israel menos de una hora antes de que comenzara la ceremonia de los Ophir.

Era la segunda ceremonia de los premios Ophir celebrada bajo la sombra de la guerra en Gaza y la continua crisis de los rehenes. Muchos presentadores, nominados y ganadores llevaban insignias con cintas amarillas y placas de identificación en referencia a los rehenes, y ya había algunas películas nominadas sobre la guerra. El coste humano del conflicto en curso y la crisis de los rehenes se mencionó en prácticamente todos los discursos de agradecimiento.

La industria cinematográfica israelí se niega a dar marcha atrás.

Algunos de los asistentes a la ceremonia mencionaron el boicot a las películas israelíes convocado por miles de personas en Hollywood, afirmando que sabían que era poco probable que mucha gente viera sus películas en el extranjero, pero que eso no les disuadiría de seguir creando. Otros hicieron referencia a las críticas anteriores de Zohar a la industria.

En años anteriores, el ministro de Cultura era una parte integral de la ceremonia Ophir, y a menudo entregaba algún premio. Sin embargo, esto terminó cuando otra exministra de Cultura del Partido Likud, Miri Regev, se expresó de manera despectiva y divisiva sobre la industria del entretenimiento que supervisaba.

Eti Tsicko, que ganó el premio a la mejor directora por Nandauri, sobre una abogada israelí nacida en Georgia que regresa a su pueblo natal en las montañas, abordó ambas cuestiones cuando dijo que «ningún gobierno y ningún boicot nos impedirá contar nuestras historias».

Neta Riskin, una de las estrellas de Shtisel, ganó el premio a la mejor actriz por Nandauri.

Ori Avinoam ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Cuz You’re Ugly, dirigida por Sharon Angelhart, en el papel de la hermana menor embarazada de un soldado de una familia problemática.

El premio al mejor largometraje documental fue para Letter to David, de Tom Shoval, que trata sobre el rehén David Cunio, que trabajó con Shoval en una de sus primeras películas.

La película fue producida por Nancy Spielberg. Shoval leyó un mensaje de la esposa de Cunio, Sharon Aloni-Cunio, que fue secuestrada junto con David y sus hijas y posteriormente liberada, y que pidió al público que siguiera luchando por la liberación de su marido. Ariel Cunio, uno de los hermanos de David, también fue secuestrado en Gaza.

Shoval señaló que considera que Carta a David está inconclusa y que solo estará completa cuando David y Ariel, así como todos los rehenes, sean liberados. También se leyó una declaración de los padres de Ariel y David.

Gan de Lange, cuya película El deseo de un pájaro ganó el premio a la mejor película de animación, aprovechó su momento de protagonismo para leer en voz alta los nombres de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza.

Uri Barbash, el veterano director del drama nominado al Óscar Beyond the Walls, que narra la historia de presos judíos y árabes que se unen para rebelarse contra un alcaide corrupto, ganó el premio a toda una vida.

Criticando a Zohar, habló de cómo, al igual que en Beyond the Walls, el establishment intenta enfrentar a diferentes facciones entre sí para ganar poder y debilitar al pueblo.

«Hemos elegido, vamos a golpear y protestar, y vamos a crear, todos juntos, judíos y árabes, religiosos y laicos… Es nuestro deber sagrado devolver a todos los rehenes a sus familias. Inmediatamente», dijo, «¡para poner fin a esta maldita guerra y sustituir el régimen de «divide y vencerás» que ha declarado la guerra a la sociedad israelí!».

Barbash recibió una ovación de pie.

Incluso los momentos cómicos tomaron un cariz sombrío a la luz de la guerra en curso. Se otorgó un premio de reconocimiento especial al trío cómico Mah Keshur, compuesto por Tzion Baruch, Shalom Michaelshwilli y Avi Israelof.

Los tres protagonizaron la película más popular del año, Saving Shuli San, dirigida por Ben Bachar y que ha vendido 2,2 millones de entradas. En su discurso de agradecimiento, el trío dedicó su premio a los hermanos secuestrados, Gali y Ziv Berman, y al resto de los rehenes.

La lista de finalistas al Óscar a la mejor película internacional se dará a conocer en diciembre. Israel ha sido nominado en esta categoría en diez ocasiones sin haber ganado nunca.

Fuente: The Jerusalem Post.