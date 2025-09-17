Starmer planea reconocer un Estado palestino tras la visita de Trump al Reino Unido

Itongadol.- El primer ministro británico, Keir Starmer, evalúa anunciar el reconocimiento oficial de un Estado palestino una vez concluida la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, informó el diario The Times.

Según la publicación, la decisión podría concretarse incluso antes de que un grupo de países europeos, encabezados por Francia, promueva el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana. El gesto situaría a Londres en el centro del debate internacional en torno a la guerra en Gaza, que mantiene al gobierno israelí bajo fuerte escrutinio global.

Starmer enfrenta una creciente presión dentro de su propio Partido Laborista para avanzar en el reconocimiento, en línea con compromisos previos de varios de sus dirigentes y con la histórica simpatía de la base laborista hacia la causa palestina. Parlamentarios y organizaciones afines reclaman que el Reino Unido asuma un rol más activo en el impulso a una solución de dos Estados, en contraste con el fuerte respaldo político y militar que Estados Unidos mantiene hacia Israel.

El primer ministro, sin embargo, decidió postergar cualquier anuncio hasta después de la agenda bilateral con la Casa Blanca. El motivo es evitar que la cuestión palestina eclipse la conferencia conjunta prevista para el jueves junto a Trump, cuya administración se ha mostrado férreamente opuesta a cualquier reconocimiento unilateral.

El gobierno estadounidense considera que otorgar estatus diplomático a Palestina en este momento equivaldría a “recompensar” a Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que fueron asesinadas unas 1.200 personas en el sur de Israel y otras 251 tomadas como rehenes.

De confirmarse, la decisión marcaría un viraje sustancial en la política exterior británica, históricamente alineada con Washington en los asuntos relacionados con el proceso de paz en Medio Oriente. Londres había defendido hasta ahora la tesis de que el reconocimiento debía ser el resultado de negociaciones directas entre israelíes y palestinos, no una medida unilateral.

Un paso de esta magnitud situaría al Reino Unido en la misma dirección que España, Noruega e Irlanda, países que ya anunciaron el reconocimiento de Palestina en los últimos meses, y que buscan generar un efecto dominó en la Unión Europea y otros foros internacionales.

El eventual anuncio coincide con la intensificación de la ofensiva israelí en Gaza y con crecientes llamados desde Naciones Unidas y organizaciones humanitarias para buscar salidas políticas al conflicto. Fuentes diplomáticas citadas por The Times sostienen que el gobierno británico ve en este gesto un modo de ejercer presión sobre Israel para que retome un proceso negociador, aunque sin romper del todo la coordinación estratégica con Washington.

De oficializarse, el Reino Unido pasaría a integrar un grupo reducido pero simbólicamente influyente de países occidentales que reconocen al Estado palestino, una medida que podría reconfigurar el equilibrio diplomático en Medio Oriente y abrir nuevas tensiones en la relación Londres-Washington.