Javier Milei confirmó que en 2026 trasladará la embajada argentina a Jerusalem

Itongadol.- En su visita oficial a Paraguay, el presidente Javier Milei reiteró su alianza con Estados Unidos e Israel y confirmó que la Argentina mudará en 2026 la sede de su embajada en Israel a Jerusalem.

El anuncio lo hizo durante su discurso ante el parlamento paraguayo, en el marco de su tercera actividad pública en el país vecino. “Paraguay abrió su embajada en Jerusalén en diciembre de 2024, mientras que la Argentina hará lo propio en 2026, tal cual lo he prometido”, señaló el mandatario.

Milei subrayó que la decisión responde a un compromiso político y moral. “Esto es fundamental: no son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos en que gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada”, afirmó. La declaración llega en medio de la guerra en Gaza y en un contexto de creciente aislamiento internacional para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de violaciones al derecho internacional humanitario.

Actualmente, la mayoría de los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv, mientras que solo un pequeño grupo —entre ellos Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay— reconocen a Jerusalem como capital israelí con representación diplomática. El embajador argentino, el rabino Axel Wahnish, ya reside en la ciudad, aunque la sede oficial continúa funcionando en Hertzlia.

Durante su intervención, Milei también destacó la sintonía con el presidente paraguayo Santiago Peña en temas regionales y globales. Reiteró su oposición al chavismo en Venezuela y recordó que ambos gobiernos reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Además, mencionó la declaración conjunta que designó al Cartel de los Soles como organización terrorista transnacional.

De concretarse en 2026, el traslado de la embajada consolidará a la Argentina dentro del reducido grupo de naciones que reconocen oficialmente a Jerusalem como capital del Estado de Israel, reforzando la cercanía política y diplomática de Milei con Netanyahu en un momento de fuerte presión internacional sobre Israel.