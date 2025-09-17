España. Diplomática israelí: «Si no hay presión sobre Hamás, nunca liberarán a los rehenes»

Itongadol.- Dana Erlich fue nombrada encargada de negocios en la Embajada de Israel en España hace apenas dos meses para tratar de tender puentes entre ambos países.

El Estado judío llamó a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024 como respuesta al reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde entonces, España no cuenta con embajador y tampoco tiene previsto hacerlo pronto.

Las relaciones entre Madrid y Tel Aviv se han tensionado aún más esta semana con la cancelación de la Vuelta Ciclista por las protestas propalestinas que acabaron en duros enfrentamientos entre manifestantes y las Fuerzas del Orden.

En tan solo una semana Erlich –máxima representante de Israel en España– ha sido convocada hasta en dos ocasiones por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta última, el ministro José Manuel Albares, trasladó su enfado a la diplomática por las palabras de su homólogo israelí, Gideon Saar, que llamó «mentiroso» y «antisemita» a Sánchez en sus redes sociales el día anterior.

La diplomática israelí pide en una entrevista a El Debate, tras su encuentro con Albares, que «sus voces también se escuchen».

–¿Cómo valora lo sucedido en la Vuelta Ciclista este domingo en Madrid?

–Todavía sigo un poco sorprendida por todas las imágenes que vimos durante la Vuelta. En estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo un evento deportivo internacional ha sido secuestrado por una ola de odio. No se trata de una manifestación política legítima, no tuvo nada de pacifista, fue puro odio.

Entre los manifestantes había radicales de la organización Samidoun, considerada terrorista por varios países europeos, pero no por España. Para nosotros es bastante obvio que quién instiga estas voces y este odio no lo hace por la causa palestina, lo hace movido puramente por un sentimiento antiisraelí.

–¿Qué efecto va a tener para las relaciones entre Israel y España esta última convocatoria de Exteriores?

–En estos tiempos más difíciles, más dramáticos, la diplomacia tiene un papel aún más importante. Por eso apuesto por mantener estos canales abiertos, pero también pido que nuestras voces se escuchen. Y sí estamos preocupados por los comentarios del Gobierno español que, con su retórica, están instigando contra todo lo que tiene ver con Israel. Esto ya pasa la línea de la crítica política y se convierte en una deslegitimación y demonización total de Israel.

–¿En qué términos ha transcurrido la conversación y exactamente qué temas han abordado?

–No voy a hablar del contenido, pero lo que sí puedo decir públicamente, y ya hemos dicho claramente, también durante la conversación con Exteriores, es que cuando una línea se cruza, hablamos de instigación contra israelíes, afectando también a las comunidades judías y pasando al antisemitismo, vamos a responder. El Gobierno de España asegura que combate el antisemitismo y yo les llamo a que actúen y que de verdad demuestren que condenan ese odio.

Porque ya están traspasando otra línea cuando condicionan la participación de España en Eurovisión a la salida de Israel o presionan para que se expulse a Israel de las competiciones deportivas internacionales. Así están castigando a todos los ciudadanos israelíes por actos del Gobierno. La crítica política se hace de gobierno a gobierno, pero no se demoniza a todo el pueblo israelí.

–¿Va a haber respuestas adicionales de Israel? ¿Se plantean romper relaciones diplomáticas con España?

–Yo vine aquí [España] para mantener el diálogo y tender puentes con las instituciones españolas. También para dejar claro que España es importante para nosotros. Tenemos nuestras diferencias con el Gobierno, pero hay muchas voces dentro de la política española. Queremos seguir trabajando aquí, pero necesitamos ver responsabilidad por parte de los representantes oficiales.

Nunca pensamos que un Gobierno democrático iba a repetir tantas veces la propaganda de Hamás. Esta guerra no la hemos empezado nosotros y tampoco la queremos, pero no podemos olvidar que en nuestras fronteras hay una organización terrorista que aboga abiertamente por la eliminación de Israel.

–¿Considera que en los últimos años ha habido un aumento del antisemitismo en España?

–Lamentablemente no es algo que piense, es una realidad y, de hecho, un informe del propio Ministerio del Interior de España lo confirma. Este documento asegura que el antisemitismo ha aumentado sobre todo en el último año. Y existe una conexión directa con el discurso del Gobierno, porque cuando generalizan a la hora de hablar de Israel y no se centran en criticar al Ejecutivo, vemos cómo hay más ataques contra israelíes o contra las comunidades judías, también en España.

Hay que escuchar a los ciudadanos judíos y a los ciudadanos españoles israelíes que viven aquí, que están preocupados.

–Una Comisión de Investigación independiente designada por la ONU concluyó este martes que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, ¿Cómo valora este informe?

–Hemos sacado una respuesta muy detallada explicando exactamente quiénes son las personas que han escrito este informe y por qué dudamos de sus conclusiones. Están repitiendo mucha información falsa difundida por Hamás. Se basan en declaraciones, pero no en decisiones o actos de Israel.

Sabemos lamentablemente que la ONU, y sus organizaciones, son otra arma política y que está totalmente politizada. Por lo tanto, hemos perdido la confianza en estos organismos internacionales, especialmente cuando conocemos quiénes son los autores del informe.

–¿Tras casi dos años de guerra cree que la opción militar ahora es la única forma de traer de vuelta a los rehenes?

–Si no hay presión sobre Hamás, nunca liberará a los rehenes. Hemos negociado en muchas ocasiones un alto el fuego, y Hamás ha rechazado las propuestas constantemente. Públicamente dicen que han aceptado, pero realmente lo que hacen es añadir nuevas condiciones. Hamás va a hacer todo lo posible por quedarse con el control de la franja de Gaza.

–¿Qué imagen cree que tiene Israel en el mundo?

–Me duele mucho decirlo, pero veo cómo las campañas de desinformación y propaganda de Hamás están ganado terreno en muchos países. Lamentablemente, Hamás está ganando esa guerra, porque militarmente sabe que no puede. Lo que pido al público, a la gente en general, es que sea más crítico y se haga más preguntas, que intente analizar la información que le llega.

–¿No considera que debe hacer algún tipo de autocrítica?

–Siempre hacemos autocrítica. En un país democrático, tenemos muchas opiniones y somos una sociedad muy plural y se ve no solo en las manifestaciones, sino en la pluralidad de opiniones. La autocrítica la hacemos también de forma legal, en nuestro Ejército y ministerios. Pero estamos luchando contra una organización terrorista. Todos vemos lo que está pasando en Gaza y es horrible. La vida de los palestinos en Gaza está en peligro y podemos terminar con esto. Es muy fácil, tan solo tienen que liberar a los secuestrados y dejar las armas.

¿Por qué no vemos más llamadas para liberar a los palestinos de Hamás? ¿Por qué no vemos en la prensa o en las redes sociales los vídeos o imágenes de Hamás matando a su propia población en Gaza? Porque Hamás no quiere que eso se difunda y es también responsabilidad de la comunidad internacional dar a conocer esas imágenes. Si de verdad quieren que se respeten los derechos humanos, ayuden a los palestinos de Gaza a liberarse de Hamás.

Fuente: El Debate.

Autora: Andrea Polidura