Clanes armados de Gaza se rebelan contra Hamás mientras las FDI avanzan en Ciudad de Gaza

Itongadol.- A medida que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensifican su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, varios clanes armados del territorio han comenzado a afirmar su control local y, en algunos casos, a desafiar directamente la autoridad de Hamás, informaron este miércoles fuentes del Comando Sur.

Según los reportes, distintas familias han desplegado a cientos de combatientes en puntos estratégicos para impedir que las fuerzas de seguridad de Hamás retomen el control. Entre las unidades enfrentadas se encuentra la llamada “Unidad Flecha”, un cuerpo interno de Hamás encargado de arrestos, ataques y ejecuciones de presuntos colaboradores con Israel.

Las evaluaciones de seguridad señalan que estos grupos locales perciben que Israel está decidido a desmantelar la Brigada de Ciudad de Gaza, dirigida por Izz al-Din al-Haddad, y que el masivo desplazamiento de civiles hacia el sur ha expuesto una vulnerabilidad estratégica de Hamás. En varios puntos ya se han registrado enfrentamientos directos entre clanes y combatientes de la organización islamista.

Fuentes israelíes indicaron que algunos clanes, entre ellos el Abu Shabab, habrían alcanzado un entendimiento informal con las FDI y el Shin Bet. El acuerdo incluiría la permanencia de miembros del clan en Ciudad de Gaza sin necesidad de evacuar hacia el sur, el establecimiento de una zona segura en coordinación con las fuerzas israelíes y la utilización de un corredor protegido para el ingreso de ayuda humanitaria.

“En algunos lugares se han producido combates reales entre los grupos armados y los operativos de Hamás”, dijo un funcionario de seguridad. Los servicios de inteligencia estiman que los líderes tribales perciben una oportunidad de fortalecer su poder frente a la posibilidad de que Hamás sea finalmente derrotado.

El clan Abu Shabab se ha convertido en el caso más destacado. Activo en la zona entre Rafah y Jan Yunis, sus integrantes habrían abatido a varios operativos de Hamás en choques recientes. Otro grupo, el clan Tarabin, opera principalmente en el sur de Gaza y también ha protagonizado enfrentamientos. Por su parte, clanes como los Shawish, Baraka y Abu Tir aún no han definido una postura clara, aunque algunos han comenzado a ofrecer refugio a civiles reacios a trasladarse a las zonas humanitarias, condicionando la protección a una promesa de lealtad al clan.

En los primeros compases de esta estrategia, las autoridades israelíes reconocieron un debate interno sobre los riesgos de cooperar con grupos armados dentro de Gaza, incluido el Abu Shabab. No obstante, sectores del aparato de defensa describen la actual dinámica tribal como un posible punto de inflexión en los esfuerzos para debilitar el control de Hamás sobre la Franja.