La Cruz Roja advierte que recuperar todos los cuerpos de los rehenes muertos podría llevar tiempo y algunos quizás nunca sean hallados

Itongadol.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que el proceso para recuperar los cuerpos de todos los rehenes asesinados en Gaza podría extenderse durante días o incluso semanas, y que existe la posibilidad de que algunos nunca sean encontrados.

El portavoz del organismo, Christian Cardon, señaló que la tarea representa “un desafío enorme” debido a la magnitud de la destrucción en la Franja y las dificultades logísticas para localizar restos humanos entre los escombros.

“Eso es un desafío aún mayor que lograr la liberación de personas con vida. Es una operación de una complejidad inmensa”, afirmó Cardon, subrayando que las condiciones actuales en Gaza dificultan el acceso seguro a determinadas zonas y la identificación de los cuerpos.

El CICR, que actúa como mediador y facilitador en la transferencia de rehenes, explicó que sus equipos están trabajando en coordinación con las partes involucradas para garantizar que los restos sean tratados con respeto y devueltos a sus familias “tan pronto como sea posible”.

Hasta el momento, Hamás entregó los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, mientras que Israel y las familias de los otros 24 acusan al grupo terrorista de violar los compromisos asumidos bajo el acuerdo de alto el fuego.

El lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron los cuerpos de Guy Illouz, Bipin Joshi y otros dos rehenes, que fueron trasladados al Instituto Forense Abu Kabir para confirmar sus identidades.

En paralelo, los últimos 20 rehenes con vida secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 fueron liberados por las facciones palestinas, en el marco de la primera fase del acuerdo.

Fuentes diplomáticas indicaron que la Cruz Roja continuará participando en las tareas de localización y recuperación, aunque advirtió que “la devastación generalizada en Gaza y la falta de acceso seguro” podrían obstaculizar el retorno total de los cuerpos.