Hamás lleva a cabo una oleada de matanzas en Gaza, poniendo en duda la demanda de desarme

Itongadol/Agencia AJN.- Hamás intenta reafirmarse en Gaza desde que se estableció el alto el fuego, matando al menos a 32 personas en una ofensiva contra grupos que resistían a su férreo control sobre el enclave.

Considerablemente debilitado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante la guerra, Hamás ha enviado gradualmente a sus miembros de vuelta a las calles de Gaza desde que comenzó el alto el fuego el viernes, actuando con cautela por si este colapsa repentinamente, según dos fuentes de seguridad en el territorio.

El lunes, Hamás desplegó a miembros de su rama militar, las Brigadas Qassam, para liberar a los últimos rehenes vivos tomados hace más de dos años. Esto fue un recordatorio de uno de los principales desafíos que enfrenta el esfuerzo del presidente estadounidense, Donald Trump, por lograr un acuerdo duradero para Gaza, mientras muchas naciones exigen el desarme de Hamás.

Imágenes de Reuters mostraron a decenas de terroristas de Hamás alineados en un hospital en el sur de Gaza. Uno de ellos llevaba un parche en el hombro que lo identificaba como miembro de la élite «Unidad Sombra», que, según fuentes de Hamás, se encargaba de custodiar a los rehenes.

Un funcionario de seguridad, una de las fuentes de Gaza, afirmó que desde el alto el fuego, las fuerzas de Hamás habían matado a 32 miembros de «una banda afiliada a una familia en la ciudad de Gaza», mientras que seis de sus efectivos también habían muerto.

Más tarde el lunes, un video que circuló en redes sociales parecía mostrar a varios hombres armados y enmascarados, algunos con diademas verdes similares a las de Hamás, disparando con ametralladoras a al menos siete hombres tras obligarlos a arrodillarse en la calle. Los espectadores civiles vitorearon «Allah Akbar» (Dios es Grande) y llamaron «colaboradores» a los muertos.

Reuters no pudo verificar de inmediato los hechos del video, su fecha ni su ubicación. No hubo respuesta inmediata de Hamás.

El mes pasado, las autoridades lideradas por Hamás afirmaron haber ejecutado a tres hombres acusados ​​de colaborar con Israel. El video del asesinato público se compartió en redes sociales.

El plan de Trump prevé que Hamás deje el poder en una Gaza desmilitarizada, dirigida por un comité palestino bajo supervisión internacional. Exige el despliegue de una misión internacional de estabilización que entrenará y apoyará a una fuerza policial palestina. Pero Trump, hablando de camino a Medio Oriente, sugirió que Hamás había recibido autorización temporal para vigilar Gaza.

«Quieren poner fin a los problemas, y lo han expresado abiertamente, y les dimos nuestra aprobación durante un tiempo», dijo, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre los informes de que Hamás estaba disparando a sus rivales y se estaba constituyendo como una fuerza policial.

Tras la entrada en vigor del alto el fuego, Ismail Al-Thawabta, jefe de la oficina de prensa del gobierno de Hamás en Gaza, declaró a Reuters que el grupo no permitiría un vacío de seguridad y que mantendría la seguridad pública y la propiedad.

Hamás ha descartado cualquier discusión sobre su arsenal, afirmando que estaría dispuesto a entregar sus armas a un futuro Estado palestino. El grupo ha afirmado que no busca participar en el futuro órgano de gobierno de Gaza, pero que esto debería ser acordado por los palestinos sin control extranjero.