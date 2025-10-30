Israel vuelve a detener a un terrorista palestino liberado en el acuerdo de rehenes por fabricar explosivos

Itongadol.- Un terrorista palestino que había sido liberado hace varios meses en el marco del acuerdo de rehenes fue arrestado nuevamente por las autoridades israelíes, acusado de producir y distribuir explosivos, informó la Policía de Israel.

El individuo había sido detenido el año pasado tras ser sorprendido con 25 artefactos explosivos que él mismo había fabricado y entregado a distintos grupos terroristas.

Durante la noche del miércoles, unidades de la Policía de Fronteras de Jerusalem y de Yehuda, junto con perros especializados, allanaron su domicilio y lo detuvieron para ser interrogado.

“La Policía de Israel continuará actuando con determinación, profesionalismo y tolerancia cero frente al terrorismo y contra todo aquel que busque atentar contra la vida humana y la seguridad del Estado de Israel”, señaló la institución en un comunicado.

Además de quienes han sido arrestados por cometer o planear actos terroristas, decenas de sospechosos fueron detenidos en Jerusalem por incitación y apoyo al terrorismo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

Según la Policía, el “Centro de Conciencia” de Jerusalem opera de forma diaria para identificar y localizar a quienes incitan o respaldan a organizaciones y terroristas, tanto en espacios públicos como en redes sociales.