Inicio MEDIO ORIENTE Israel vuelve a detener a un terrorista palestino liberado en el acuerdo de rehenes por fabricar explosivos

Israel vuelve a detener a un terrorista palestino liberado en el acuerdo de rehenes por fabricar explosivos

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Un terrorista palestino que había sido liberado hace varios meses en el marco del acuerdo de rehenes fue arrestado nuevamente por las autoridades israelíes, acusado de producir y distribuir explosivos, informó la Policía de Israel.

El individuo había sido detenido el año pasado tras ser sorprendido con 25 artefactos explosivos que él mismo había fabricado y entregado a distintos grupos terroristas.

Durante la noche del miércoles, unidades de la Policía de Fronteras de Jerusalem y de Yehuda, junto con perros especializados, allanaron su domicilio y lo detuvieron para ser interrogado.

“La Policía de Israel continuará actuando con determinación, profesionalismo y tolerancia cero frente al terrorismo y contra todo aquel que busque atentar contra la vida humana y la seguridad del Estado de Israel”, señaló la institución en un comunicado.

Además de quienes han sido arrestados por cometer o planear actos terroristas, decenas de sospechosos fueron detenidos en Jerusalem por incitación y apoyo al terrorismo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

Según la Policía, el “Centro de Conciencia” de Jerusalem opera de forma diaria para identificar y localizar a quienes incitan o respaldan a organizaciones y terroristas, tanto en espacios públicos como en redes sociales.

También te puede interesar

Israel se prepara para recibir los restos de...

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan lanzadores...

El presidente de Líbano ordena al ejército «hacer...

Las Fuerzas de Defensa de Israel promueven a...

Irán reconstruye sus capacidades de fabricación de misiles...

Netanyahu visita el centro de supervisión del cese...

Qatar. Primer ministro: Hamás violó el alto el...

El ejército libanés devuelve armas a Hezbollah: el...

Líder druso del sur de Siria, en un...

Las Fuerzas de Defensa de Israel detallan los...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más