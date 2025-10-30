Inicio MEDIO ORIENTE Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan lanzadores de cohetes y túneles de Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan lanzadores de cohetes y túneles de Hezbollah en el sur del Líbano

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano, incluyendo un lanzador de cohetes y un pozo de túnel en la zona de Mahmudiyah, según informó el ejército israelí.

De acuerdo con el comunicado, la presencia de esas instalaciones en el área constituye una violación de los entendimientos vigentes entre Israel y Líbano. “Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel”, indicó la institución.

Durante la operación, Ibrahim Salameh, un empleado municipal que dormía en el edificio del ayuntamiento local, murió a causa del fuego israelí, informaron medios estatales libaneses.

Según la agencia Reuters, las FDI confirmaron el incidente y explicaron que las tropas abrieron fuego durante una operación nocturna para destruir infraestructura de Hezbollah en la localidad de Blida, en el sur del Líbano. Un portavoz militar señaló que, “durante los procedimientos, se identificó una amenaza inmediata contra las tropas y se respondió para neutralizarla”, agregando que el hecho se encuentra bajo revisión.

El ejército libanés se desplegó en la zona tras el ataque, aunque no ofreció más detalles. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) tampoco emitió información adicional.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ordenó a las fuerzas armadas “enfrentar cualquier invasión israelí en el sur del Líbano”. Por su parte, el primer ministro Nawaf Salam condenó el ataque, calificándolo como “una agresión flagrante contra las instituciones y la soberanía del Estado libanés”.

También te puede interesar

Israel vuelve a detener a un terrorista palestino...

El presidente de Líbano ordena al ejército «hacer...

Las Fuerzas de Defensa de Israel promueven a...

Irán reconstruye sus capacidades de fabricación de misiles...

Netanyahu visita el centro de supervisión del cese...

Qatar. Primer ministro: Hamás violó el alto el...

El ejército libanés devuelve armas a Hezbollah: el...

Líder druso del sur de Siria, en un...

Las Fuerzas de Defensa de Israel detallan los...

Las Fuerzas de Defensa de Israel anuncian: se...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más