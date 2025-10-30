Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:
The Times of Israel: Miles de manifestantes ultraortodoxos se concentran en Jerusalén para una manifestación masiva contra el servicio militar obligatorio.
The Jerusalem Post: Miles de haredim se preparan para protestar contra la ley de reclutamiento, lo que provoca trastornos en el transporte.
YNET: Jerusalén se prepara para la protesta ultraortodoxa contra el servicio militar obligatorio: trenes abarrotados y tráfico intenso a la vista.
Maariv: «No estamos en la India subiendo a los tejados»: la tormenta ferroviaria sacude el país.
Israel Hayom: El acuerdo de Trump atrapa a Israel mientras Hamás incumple las reglas.
¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!