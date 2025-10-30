Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Miles de manifestantes ultraortodoxos se concentran en Jerusalén para una manifestación masiva contra el servicio militar obligatorio.

The Jerusalem Post: Miles de haredim se preparan para protestar contra la ley de reclutamiento, lo que provoca trastornos en el transporte.

YNET: Jerusalén se prepara para la protesta ultraortodoxa contra el servicio militar obligatorio: trenes abarrotados y tráfico intenso a la vista.

Maariv: «No estamos en la India subiendo a los tejados»: la tormenta ferroviaria sacude el país.

Israel Hayom: El acuerdo de Trump atrapa a Israel mientras Hamás incumple las reglas.

