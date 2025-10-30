Israel se prepara para recibir los restos de dos rehenes de Gaza en las próximas horas

Itongadol.- Israel se prepara para recibir en las próximas horas los restos de dos rehenes procedentes de Gaza, según informaron medios israelíes el jueves, citando fuentes de seguridad. La repatriación de los cuerpos se realizaría a través del paso de Kerem Shalom, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las Brigadas al-Qassam, brazo armado de Hamás, anunciaron el martes por la noche que habían hallado los cuerpos durante excavaciones en la ciudad de Gaza. En su comunicado, el grupo identificó a las víctimas, aunque sus nombres no fueron confirmados oficialmente por las autoridades israelíes, que mantienen una estricta reserva hasta la verificación final por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense.

El anuncio de Hamás se produjo poco después de que las Fuerzas de Defensa de Israel difundieran imágenes que muestran cómo el grupo palestino habría reenterrado y posteriormente escenificado el “descubrimiento” de los restos del rehén Ofir Tzarfati, asesinado durante su cautiverio.

El video, captado por un dron militar israelí, muestra a varios hombres armados colocando los restos de Tzarfati en una fosa recién excavada, cubriéndolos con tierra y luego “redescubriéndolos” ante la presencia de representantes del CICR, con el objetivo de presentar la escena como un hallazgo reciente.

Fuentes militares señalaron que este tipo de maniobras busca manipular la percepción internacional y obstaculizar los esfuerzos de identificación y recuperación de los rehenes. “Hamás continúa utilizando los cuerpos como herramienta de propaganda y negociación”, indicó un oficial israelí citado por The Jerusalem Post.

El regreso de los restos, de confirmarse, se produciría en medio de negociaciones intermitentes mediadas por Egipto, Estados Unidos y Qatar, destinadas a lograr un nuevo acuerdo para la liberación de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

Según datos oficiales, más de un centenar de personas continúan secuestradas o desaparecidas desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, mientras que los esfuerzos por recuperar sus cuerpos o asegurar su liberación siguen siendo una prioridad para el gobierno israelí.