Israel construirá una barrera de seguridad de 40 kilómetros en la frontera con Jordania

Itongadol.- El Ministerio de Defensa de Israel anunció este jueves que en las próximas semanas comenzará la construcción de los dos primeros tramos de una barrera de seguridad mejorada de 40 kilómetros a lo largo de la frontera con Jordania.

El primer tramo se construirá entre las termas de Hamat Gader, en el extremo sur de los Altos del Golán, y la comunidad de Yardena, mientras que el segundo se extenderá entre el puesto de control del valle del Jordán y el asentamiento de Yafit.

En conjunto, el proyecto para modernizar la valla de Israel a lo largo de los 425 kilómetros de frontera con Jordania —desde las arenas de Samar, al norte de Eilat, pasando por Cisjordania, hasta el sur de los Altos del Golán— costará aproximadamente 5.500 millones de shekels (1.700 millones de dólares).

Además, el ministerio señaló que ya completó las licitaciones para los trabajos en los dos primeros tramos, que incluirán “movimiento de tierras y drenaje, rehabilitación de caminos y carreteras, establecimiento de infraestructura de agua y alcantarillado, sistemas eléctricos y de comunicaciones, y más”.

Paralelamente a la construcción, el ministerio continuará trabajando con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) en la planificación de las siguientes secciones, “formulando el concepto defensivo para la frontera y los medios necesarios para ello”.

El contrabando de armas es un desafío constante para el Estado judío a lo largo de su extensa y porosa frontera oriental con Jordania. A diferencia de otras fronteras de Israel —con Egipto, Líbano y Siria—, la frontera jordana está en gran parte abierta, en muchos sectores sin cercas significativas, y con una presencia de vigilancia limitada, lo que la convierte en una vía sencilla para el contrabando a gran escala.

En contraposición con otros países vecinos, Israel mantiene un acuerdo de paz con Jordania desde 1994, lo que permitió que la línea divisoria entre ambos sea más abierta y menos fortificada. Durante años, esta relativa calma redujo la necesidad de una barrera de seguridad completa.

Sin embargo, el aumento del contrabando y las amenazas regionales llevó a reconsiderar la protección de esa frontera. El tratado de paz sigue en vigor, pero las autoridades israelíes buscan equilibrar la cooperación diplomática con mayores medidas de control territorial.

En ese sentido, las IDF establecieron recientemente una nueva unidad regional en la frontera con Jordania, conocida como la 96ª División “Gilad”, que operará desde el área del triángulo fronterizo entre Israel, Jordania y Siria, en el norte, hasta el aeropuerto Ramon, en el sur del país.

En la actualidad, la unidad está encargada de la mitad norte de la frontera, en el valle del Jordán.