Israel: La comunidad ultraortodoxa realizará una manifestación masiva contra el servicio militar obligatorio

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- La comunidad ultraortodoxa israelí realizará a partir del mediodía protestas masivas en todo el país contra la ley del servicio militar obligatorio.

La Policía de Israel y la compañía estatal de transporte Netivei Israel anunciaron el cierre de la Ruta 1 en ambos sentidos, desde la zona de Latrun hasta Ginot Sakharov, incluyendo el acceso a Jerusalem por la Ruta 16 y la zona de Sha’ar Hagai, dependiendo de cómo evolucionen las protestas.

Se espera que el diputado Boaz Bismuth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, presente el borrador del proyecto de ley la próxima semana, lo que motivó a decenas de miles de personas a manifestarse contra el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos en la denominada “Marcha del Millón de Hombres”.

El grupo «Grito de la Torá», organizador de la marcha, incluye a los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas.

Netivei Israel instó a la ciudadanía a utilizar rutas alternativas, como las 443, 44, 38 y 3.

La policía solicitó que se evitara la Autopista 1 y recomendó no conducir hacia la entrada de Jerusalem durante todo el día.

Además, Ferrocarriles de Israel anunció que la estación de tren Yitzhak Navon de Jerusalem cerrará a las 12.30 hasta que se reanude el servicio regular al finalizar la protesta.

Todas las líneas y estaciones de tren, excepto Yitzhak Navon, funcionarán con normalidad.

Unos 2.000 agentes estarán de servicio durante la manifestación.

Como parte de los preparativos para la protesta, aproximadamente 2.000 policías, voluntarios y miembros de la Guardia Fronteriza estarán de servicio antes y durante la protesta.

La concentración, coordinada previamente con la policía, tendrá lugar en las entradas a la ciudad de Jerusalem.

