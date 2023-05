Israel sopesa una propuesta de alto el fuego «mejorada» de Egipto

Itongadol.- Un informe del Canal 12 israelí afirma que Jerusalem recibió esta tarde una propuesta de alto el fuego «mejorada» de Egipto y que el gobierno liderado por Netanyahu está estudiando sus líneas generales.

El medio hebreo agregó que la Yihad Islámica Palestina (PIJ) ya no exige a Israel el cese permanente de los asesinatos ni la entrega del cuerpo de Khader Adnan, el prisionero de la PIJ en huelga de hambre cuya muerte bajo custodia israelí precipitó la actual ronda de conflictos.

Además, según Walla, la oferta egipcia está más en línea con la posición de Israel que los acuerdos anteriores, motivo por el que está siendo considerada.

Por otro lado, los medios israelíes destacaron que la PIJ intentó poner fin a los combates tras sufrir importantes pérdidas en los últimos días, pero que la dirección de la organización en el extranjero lo rechazó hasta el momento.

Continúa el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza

Tras una pausa de aproximadamente una hora, volvieron a sonar las sirenas de cohetes en las ciudades israelíes cercanas a la frontera con el enclave costero.

Las alertas se escucharon en las localidades de Magen, Nir Oz y Ein HaBesor.

Algunos lugareños dicen haber visto misiles interceptores Cúpula de Hierro sobre la zona.

No hay informes inmediatos de heridos o daños.

IDF says it struck 15 Islamic Jihad rocket and mortar launchers over the last few hours. pic.twitter.com/99Wsta95QP

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2023