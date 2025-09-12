Israel reporta la entrada de casi 280 camiones de ayuda humanitaria a Gaza

Itongadol.- Israel informó que cerca de 280 camiones cargados con suministros humanitarios ingresaron ayer a la Franja de Gaza a través de los cruces de Kerem Shalom y Zikim, de acuerdo con el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). Según el organismo, también se permitió el ingreso de tanques de combustible de Naciones Unidas para mantener en funcionamiento sistemas esenciales como hospitales, plantas de agua y generadores eléctricos.

Además, más de 350 camiones de ayuda fueron recogidos por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el lado gazatí de los cruces, para su posterior distribución. No obstante, COGAT advirtió que “el contenido de cientos de camiones aún espera ser retirado en Gaza”, reflejando las demoras y obstáculos que existen en la cadena de distribución dentro del enclave, muchas veces asociados tanto a la inseguridad en el terreno como al control de las facciones armadas.

El ingreso de ayuda humanitaria se ha mantenido en un promedio similar durante las últimas semanas, con cifras diarias que rondan entre 250 y 300 camiones. Sin embargo, la ONU sostiene que estas cantidades están muy por debajo de las necesidades reales: al menos 600 camiones diarios serían necesarios para alimentar adecuadamente a los más de dos millones de habitantes de Gaza, donde los niveles de inseguridad alimentaria y malnutrición han alcanzado cifras críticas tras meses de guerra.

La asistencia incluye alimentos básicos, medicinas, insumos de higiene, agua potable y combustible, pero organizaciones internacionales han alertado que la distribución se encuentra limitada en varias zonas debido a la destrucción de infraestructura y a la fragmentación del territorio. Las dificultades para retirar y trasladar la ayuda desde los depósitos en Gaza hasta las comunidades más afectadas han generado imágenes de cientos de camiones estacionados con su carga sin poder ser repartida.

A la par, Israel informó que coordinó la entrada y salida de trabajadores humanitarios que cumplen turnos dentro de la Franja, lo que permite mantener operativos los equipos de socorro en hospitales y centros de distribución de alimentos.

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo uno de los principales puntos de presión internacional sobre Israel. Organismos de la ONU y varias cancillerías occidentales han advertido que la insuficiencia de ayuda podría desembocar en una hambruna generalizada si no se agilizan los mecanismos de entrega.