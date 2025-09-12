Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Dos heridos, uno de gravedad, en un presunto ataque terrorista con arma blanca en un hotel al oeste de Jerusalem.

The Jerusalem Post: Dos heridos en un presunto atentado terrorista en un hotel cerca de Jerusalem.

YNET: Ataque terrorista en el hotel Kibbutz Tzuba: dos personas apuñaladas, agresor detenido.

Maariv: Un ataque en la zona de Jerusalem: un residente de Shuafat apuñaló a israelíes; dos resultaron heridos de moderados a graves.

Israel Hayom: La apuesta de Israel por Catar: cuando ganar la batalla significa perder la guerra.

