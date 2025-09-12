La BBC censuró a su propio presentador por llamar a Hamás “grupo terrorista”

Itongadol/Agencia AJN.- La BBC censuró el jueves a su propio personal por llamar a Hamás “grupo terrorista”, en contravención de sus directrices editoriales.

Durante un noticiero del 15 de junio de 2025, un presentador se refirió a Hamás como “el grupo terrorista”, lo que provocó quejas de los espectadores.

El jueves, la Unidad de Quejas Editoriales de la BBC determinó que el uso de la frase infringía sus normas editoriales y denunció al presentador ante la dirección.

“Por razones relacionadas con la debida precisión e imparcialidad, las directrices editoriales de la BBC indican que el término ‘terrorista’ solo debe usarse con atribución, es decir, al citar su uso por otros”, explicó la Unidad de Quejas.

No es la primera vez que un informe de la BBC sobre el conflicto palestino-israelí genera controversias. En julio, un documental sobre la vida de los niños en Gaza, narrado por el hijo de 13 años de un funcionario de Hamás, incumplió sus directrices editoriales sobre precisión al no revelar la “información crucial” sobre la identidad del padre del niño, según una revisión interna realizada por la emisora pública británica.

La emisora afirmó que su revisión interna, realizada independientemente del departamento de noticias, no encontró otras infracciones de las directrices editoriales ni evidencia de que intereses externos “influyeran indebidamente en el programa”.

La BBC eliminó “Gaza: Cómo sobrevivir a una zona de guerra” de su plataforma online en febrero, cinco días después de su emisión, alegando que presentaba “graves deficiencias”. El documental fue realizado por la productora independiente HOYO Films.

Una revisión determinó que el programa incumplía una directriz sobre precisión que aborda el problema de engañar al público.

Por otro lado, el mes pasado, la BBC admitió que una mujer de Gaza que, según la emisora, había muerto de desnutrición, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.