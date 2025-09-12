El primer ministro polaco afirma que la incursión de drones rusos «no fue un error»

Itongadol.- El gobierno de Polonia rechazó con firmeza la especulación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había sugerido que la reciente incursión de drones rusos en su espacio aéreo “podría haber sido un error”. “No, eso no fue un error”, replicó en la red X el ministro de Exteriores polaco, en respuesta directa a las palabras de Trump.

La tensión en la región se disparó después de que, el miércoles, un total de 19 objetos drones violaran el espacio aéreo polaco, entre ellos drones que ingresaron desde territorio bielorruso. El primer ministro Donald Tusk informó que la defensa aérea de Polonia y aviones de la OTAN reaccionaron de inmediato para interceptar y rastrear las incursiones. Aunque no se registraron víctimas ni daños materiales, Varsovia considera el hecho una grave provocación en el marco de la guerra en Ucrania. Moscú, por su parte, negó cualquier responsabilidad en el episodio.

En respuesta, Polonia anunció el despliegue de unos 40.000 soldados adicionales a lo largo de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia, en coincidencia con el inicio de un ejercicio militar conjunto de ambos países. Según analistas locales, el movimiento tiene un carácter tanto defensivo como disuasivo, con el objetivo de mostrar fortaleza frente a la creciente presión militar rusa en Europa del Este.

El incidente también reavivó la preocupación dentro de la OTAN. “Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio aliado”, aseguró el embajador estadounidense ante la Alianza, Matthew Whitaker, al expresar solidaridad con Polonia. Desde Bruselas, varios países europeos destacaron que el artículo 5 del tratado —que establece la defensa colectiva— sigue siendo la piedra angular de la seguridad euroatlántica.

La frontera oriental de Polonia, que limita con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la seguridad europea desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Varsovia ya había reforzado sus defensas en los últimos meses, con sistemas antiaéreos adicionales y cooperación militar estrecha con Estados Unidos, que mantiene tropas en el país.

El episodio ocurre además en un momento político delicado: el presidente Trump ha adoptado una postura más cautelosa en relación con el conflicto, priorizando la vía diplomática y cuestionando la efectividad de algunas medidas de la OTAN. Sin embargo, para Polonia, que históricamente se ha sentido en primera línea frente a la amenaza rusa, cualquier concesión o interpretación ambigua genera alarma.

El gobierno de Tusk afirmó que seguirá denunciando la agresión en foros internacionales y que no permitirá que se normalicen las violaciones de su soberanía.