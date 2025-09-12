El sospechoso del atentado terrorista en Jerusalem era empleado del hotel y utilizó un cuchillo de la cocina

Itongadol.- El terrorista que llevó a cabo un ataque con cuchillo este viernes en un hotel del Kibutz (comuna agrícola) Tzuba, cerca de Jerusalem, había sido contratado por el establecimiento como lavaplatos, según informaron los principales medios de comunicación hebreos.

Se trata de un hombre de 42 años originario de Shuafat, en Jerusalem Este, con antecedentes de delitos de seguridad.

Citando a testigos, el Canal israelí número 12 informó que el agresor tomó un cuchillo de la cocina del hotel y gritó “Allahu akbar” antes de cometer el ataque.

A continuación, apuñaló a un hombre de 50 años al que hirió gravemente, que se encuentra en estado crítico, y a otro de 23 años, con heridas moderadas.

Según las autoridades, el atacante fue reducido y arrestado por un investigador de policía fuera de servicio que se encontraba en el hotel.

El oficial que arrestó al terrorista asistía a un evento familiar en el hotel, donde vio a una multitud salir apresuradamente del edificio.

Tras dirigirse hacia la dirección de donde escapaban los civiles, localizó al terrorista y lo confrontó.

“Estaba en un evento familiar en el hotel cuando noté a una multitud saliendo con apuro del lugar. Inmediatamente me di cuenta de que algo inusual estaba pasando, así que grité para que la gente se mantuviera tranquila y caminara en lugar de correr. Saqué mi arma, tomé mi identificación y corrí hacia la dirección de donde había escapado la multitud”, relató el oficial sobre el ataque.

Además, explicó que “para minimizar el riesgo a los civiles que quedaban, reduje al terrorista usando solo fuerza física, sin disparos. Con la ayuda de algunas personas, logramos inmovilizarlo en el suelo y ponerle esposas”.

“Me di cuenta de que una persona había sido apuñalada en la parte superior del cuerpo y le brindé primeros auxilios. Fue entonces cuando vi que mi primo también había sido apuñalado”, concluyó el policía.

Los paramédicos de Maguén David Adom (MDA, el Servicio Nacional de Emergencias) llegaron al lugar y encontraron al joven de 23 años sentado en el estacionamiento del hotel. Fue trasladado al hospital en condición moderada.

Más tarde, los paramédicos encontraron al hombre de 50 años en el comedor del hotel, con una herida de arma blanca en el pecho, y también fue trasladado al hospital.

El comandante de la Policía del Distrito de Jerusalem, Amir Arzani, realiza actualmente una evaluación situacional en el lugar del ataque.