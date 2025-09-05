Israel Katz: «Se han abierto las puertas del infierno en Gaza»

Itongadol.- El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel no detendrá su ofensiva hasta lograr sus objetivos estratégicos. “Ahora se ha abierto el candado de las puertas del infierno en Gaza. Una vez que la puerta se abre, no se volverá a cerrar, y las operaciones de las FDI continuarán intensificándose hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra: la liberación de todos los rehenes y el desarme, o serán destruidos”, declaró. Según Katz, la primera notificación de evacuación se dirigió contra un “edificio terrorista de varios pisos” en la ciudad.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron este viernes las primeras órdenes de evacuación en la Ciudad de Gaza, en el marco del inicio de la operación “Carros de Guerra 2”, que busca incrementar la presión militar sobre Hamás mediante una intensificación progresiva de las acciones terrestres y aéreas.

De acuerdo con Canal 12, las FDI distribuyeron panfletos de evacuación en el barrio de Sheikh Radwan, anticipando la expansión de las operaciones. Este movimiento marca el inicio formal de la ofensiva anunciada por el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, quien advirtió al gobierno que, si Hamás se niega a rendirse, no habrá alternativa a imponer un control militar directo sobre Gaza.

En marzo pasado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una advertencia directa a Hamás durante un acto en memoria del ex primer ministro Menachem Begin: “Si Hamás no libera a los rehenes pronto, las puertas de Gaza se cerrarán y las puertas del infierno se abrirán”. En esa ocasión, Katz explicó que Israel había permitido una extensión de días para negociaciones solicitada por el mediador del presidente Donald Trump en Medio Oriente, Steve Witkoff, mientras que la ayuda humanitaria hacia Gaza permanecía detenida.

Recientemente, Katz reiteró esa amenaza en términos aún más contundentes. El ministro confirmó que el gobierno aprobó los planes de las FDI para avanzar en la ciudad de Gaza con el objetivo de “derrotar a Hamás en Gaza” y garantizar la liberación inmediata de todos los rehenes. Según Katz, si Hamás no recapacita, Gaza “se convertirá en Rafah y Beit Hanoun”.