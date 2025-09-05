Hamás publicó un video de los rehenes israelíes Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel 

Itongadol.- La organización terrorista palestina Hamás difundió este viernes un video en el que aparecen los rehenes israelíes Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel.

Inusualmente, Gilboa-Dalal aparece en parte de las imágenes sobre el suelo, dentro de un auto, y menciona que lleva 22 meses cautivo, lo que podría indicar que las imágenes se grabaron recientemente.

Por parte de Ohel, es la primera vez que se publica un video en el que aparece cautivo. Su familia recibió la primera señal de vida de él durante un alto el fuego en febrero, cuando los rehenes liberados informaron de que habían estado retenidos junto a él. En aquel momento, su madre dijo que le habían dicho que estaba retenido, encadenado y hambriento en un túnel de Hamás, y que tenía múltiples lesiones sin tratar.

Guy Gilboa-Dalal.

Asimismo, las familias no dieron su consentimiento para que se publique el video.

Gilboa-Dalal había sido visto por última vez en un video en febrero, durante un alto el fuego, cuando Hamás lo obligó a él y a otro cautivo, Evyatar David, a ver la liberación de otros rehenes.

El nuevo material difundido por la organización terrorista palestina se enmarca en una serie de videos propagandísticos con los que Hamás busca ejercer presión psicológica tanto sobre la sociedad israelí como sobre el gobierno liderado por Netanyahu.

Estas publicaciones suelen aparecer en momentos de negociaciones estancadas o tras operaciones militares intensivas en Gaza, con el objetivo de recordar que decenas de rehenes continúan retenidos en condiciones desconocidas y bajo gran riesgo.

Alon Ohel.

En ese sentido, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos reiteró su llamado al gobierno israelí y a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos que conduzcan a un acuerdo de liberación.

‘‘Cada video nos recuerda la urgencia y el sufrimiento insoportable de las familias’’, expresó la organización.

Mientras tanto, la presión popular en Israel se mantiene con manifestaciones semanales en Tel Aviv y otras ciudades, donde miles de ciudadanos exigen medidas inmediatas para traer de regreso a sus seres queridos.

Hasta el momento el gobierno israelí no respondió a la difusión del video, aunque fuentes políticas señalaron que el tema de los rehenes sigue siendo ‘‘la máxima prioridad’’ en cualquier negociación indirecta con Hamás.