Israel emite primeras órdenes de evacuación en ciudad de Gaza en el marco de la operación “Carros de Guerra 2”

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron evacuaciones en ciudad de Gaza como parte de la operación “Carros de Guerra 2”. El ministro de Defensa Israel Katz advirtió que la ofensiva se intensificará hasta que Hamás libere a los rehenes y entregue las armas, mientras el grupo terrorista difundió un video de cautivos para presionar en medio de la escalada.

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron este viernes las primeras órdenes de evacuación en la ciudad de Gaza, como parte del inicio de la operación “Carros de Guerra 2”, destinada a incrementar la presión militar sobre Hamás.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel continuará intensificando sus acciones “hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra: la liberación de todos los rehenes y el desarme, o serán destruidos”. Según Katz, la primera notificación de evacuación se dirigió contra un “edificio terrorista de varios pisos” en la ciudad.

De acuerdo con Channel 12, las FDI distribuyeron panfletos de evacuación en el barrio de Radwan, anticipando una ampliación de las operaciones terrestres en la zona. Se trata del primer paso formal de la ofensiva anunciada por el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, quien advirtió al gobierno que no había alternativa a asumir un control más directo en Gaza si Hamás se niega a ceder.

Mientras tanto, Hamás difundió un video en su canal de Telegram mostrando al rehén Guy Gilboa-Dalal, junto a otro cautivo cuya familia solicitó no identificarlo. “El tiempo se acaba”, escribió la organización. En la grabación, Gilboa-Dalal dijo no poder creer que seguía con vida tras 22 meses de guerra y aseguró estar retenido en ciudad de Gaza. También afirmó que tanto él como los demás rehenes permanecerán en la ciudad durante la inminente operación israelí y que Hamás los moverá a cualquier lugar donde actúen las FDI.

La difusión de este material forma parte de la estrategia de Hamás para advertir sobre los riesgos para los cautivos en medio de la escalada militar. Israel, por su parte, insiste en que cualquier negociación para el fin del conflicto pasa por la liberación de los rehenes y la desmilitarización total de la organización.