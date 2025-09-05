Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Hamas publica un vídeo de los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel.

The Jerusalem Post: Hamas publica un vídeo del rehén de Gaza Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel.

YNET: Las familias advierten que la ofensiva en Gaza pone en peligro a los rehenes, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel admiten que no hay información clara sobre su paradero.

Maariv: La familia de Alon Ahl lo confirma: él es el secuestrado que aparece en el vídeo de propaganda de Hamás.

Israel Hayom: Se revela el mensaje de Trump a Netanyahu

