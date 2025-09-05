«Cada día es 7 de octubre»: Israel cumple 700 días de guerra, 48 rehenes siguen cautivos por Hamás

Itongadol.- El Foro de Familias de Rehenes organizó el viernes una «llamada de emergencia» para pedir la liberación de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza, cuando Israel cumple 700 días desde el 7 de octubre de 2023.

Los representantes del foro se vistieron de amarillo y formaron las letras «S.O.S.», junto con un reloj de arena que representaba el tiempo que se agota para los rehenes.

«Han pasado 700 días desde que fueron secuestrados y seguimos con ellos», escribió el foro en X/Twitter el jueves por la noche.

«Gobierno de Israel: ¡se acabaron las excusas! Hay que llegar a un acuerdo ahora, antes de que sea demasiado tarde».

El foro organizará varias protestas para conmemorar el 700.º día de guerra, incluido el 101.º Kabbalat Shabat en la Plaza de los Rehenes.

«700 días son demasiados», afirmó el foro. «No podemos llegar al Shabbat número 102. Cada día es crítico para los rehenes. No tenemos el privilegio de esperar un día más. Sustituyan la mesa del viernes por la mesa de negociaciones y no se levanten hasta que se acuerde la fecha y la forma de devolver al último rehén».

Liberman: Mientras los rehenes permanezcan en Gaza, todos los días serán como el 7 de octubre.

«Años de una política de contención en lugar de una acción decisiva por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu terminaron con un alto precio: miles de asesinados, cientos de secuestrados y familias destrozadas», escribió el jefe del Yisrael Beytenu, el diputado Avigdor Liberman, en X.

«Setecientos días después, 48 rehenes siguen en Gaza. Mientras sigan allí, cada día es una dolorosa continuación del 7 de octubre. No debemos aceptarlo».

Fuente: The Jerusalem Post.