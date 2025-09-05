Israel eliminó al responsable financiero del brazo armado de Hamás

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron este viernes que mataron a Nur al-Din Dabbaghsh a principios de esta semana, un miembro de Hamás que gestionaba las finanzas del brazo militar del grupo. La operación, agregaron las IDF, se llevó a cabo en colaboración con el Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel).

Dabbaghsh estaba acusado de recaudar y transferir decenas de millones de dólares a la organización terrorista palestina durante la guerra, dinero que, según Israel, se destinó a financiar armas y ayudó a mantener la capacidad de combate de la organización.

Además, las IDF afirmaron que sus fuerzas continúan atacando la infraestructura y los operativos de Hamás en toda la Franja de Gaza, apuntando a objetivos tanto terrestres como subterráneos, al tiempo que intensifican la presión sobre el ala militar de Hamás.

En la misma línea, el ejército detalló que, como parte de sus operaciones, destruyó lanzamisiles antitanque, un almacén de armas y otras infraestructuras al norte del enclave costero palestino, mientras que soldados de la Brigada Nahal mataron a varios operativos de Hamás en enfrentamientos cercanos.

Las IDF remarcaron que siguen avanzando en la zona de Jabaliya y en otros lugares de las afueras de la ciudad de Gaza, donde asesinaron a terroristas, desmantelaron explosivos y destruyeron más posiciones de Hamás.

Nur al-Din Dabbaghsh.

Con respecto a la eliminación de Dabbaghsh, las IDF señalaron que supone un golpe significativo para la estructura logística de Hamás, ya que su rol era considerado clave en la canalización de fondos desde el extranjero hacia el brazo armado.

Según el comunicado militar israelí, el operativo formó parte de una campaña más amplia destinada a desarticular la red financiera de la organización y limitar su capacidad de sostener la guerra.

Autoridades israelíes, por su parte, destacaron que sin financiamiento externo, Hamás vería comprometida su capacidad de adquisición de armas y de mantener su red subterránea.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, por su parte, pidió no olvidar que la presión militar debe ir acompañada de avances en las negociaciones para traer de regreso a los cautivos.

‘‘Cada operación contra líderes de Hamás es importante, pero el tiempo para los rehenes se agota’’, advirtió el organismo en un comunicado.