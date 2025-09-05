Inicio MEDIO ORIENTE Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan edificio de Hamás en el centro de la Ciudad de Gaza

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que en las últimas horas llevaron a cabo un ataque contra un edificio de gran altura utilizado por Hamás en el área central de la Ciudad de Gaza.

Según el comunicado militar, en la estructura la organización había establecido instalaciones destinadas a planificar y ejecutar ataques contra tropas israelíes. Además, debajo del edificio existía un complejo subterráneo desde el que los terroristas de Hamás coordinaban emboscadas y operativos contra las FDI, así como rutas de escape para sus miembros.

Antes de la ofensiva, las FDI implementaron medidas preventivas para reducir riesgos a la población civil, incluyendo advertencias anticipadas, empleo de municiones de precisión, vigilancia aérea y recopilación de inteligencia adicional.

“El terrorismo en la Franja de Gaza se sostiene mediante el uso sistemático de infraestructura civil y de la población como escudos humanos, en clara violación del derecho internacional”, señaló el ejército. Las fuerzas destacaron que el edificio era utilizado de manera exclusiva por Hamás para actividades terroristas, lo que motivó la operación dirigida por el Comando Sur.

El ejército israelí subrayó que continuará actuando con determinación contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, reafirmando que cualquier acción está dirigida exclusivamente a neutralizar amenazas contra tropas y civiles.

