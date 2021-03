Israel. El canciller Ashkenazi recibió al embajador de los Emiratos Árabes Unidos

Itongadol/Agencia AJN.- Pocas horas después de haber llegado a Israel, el nombrado embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammad Mahmoud Al Khajah, comenzó su gira de reuniones con funcionarios israelíes, en su primera visita oficial en el país.

Tras recibir el resultado negativo de la prueba de coronavirus exigida por el Ministerio de Salud de Israel, Al Khajah se reunió con el canciller Gabi Ashkenazi, quien le dio la bienvenida al país. «El establecimiento de relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un papel importante en Medio Oriente, representa un cambio de paradigma regional y abre la ventana a una oportunidad histórica en la que podemos demostrar un modelo de paz cálida e inclusiva entre nuestros países y nuestros pueblos», señaló el ministro de Asuntos Exteriores.

Welcome to Israel, first Ambassador of the UAE, Mohammad Mahmoud Al Khaja.

This is a significant milestone in relations between our countries.

I welcome your arrival to promote the opening of an Emirati embassy, as well as the fast opening of the Israeli missions in the UAE. pic.twitter.com/XLL1WxxEy1

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) March 1, 2021