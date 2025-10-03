Precaución por parte de Israel a la respuesta de Hamás sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Itongadol.- Fuentes israelíes expresaron su preocupación ante la respuesta de Hamás al plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza, advirtiendo que el grupo podría intentar ganar tiempo mediante un alto el fuego para negociar, pero sin comprometerse a aceptar aspectos clave, como su desarme. Las autoridades están evaluando cuidadosamente cómo gestionar la situación para no caer en posibles tácticas dilatorias.

Un alto funcionario de Hamás, Musa Abu Marzouk, declaró a Al Jazeera: “La entrega de los rehenes y los caídos dentro de 72 horas es un asunto teórico y no realista en las circunstancias actuales”, poniendo en evidencia las dificultades prácticas para cumplir con los plazos establecidos en el plan estadounidense.

Las fuentes israelíes insisten en que, aunque Hamás haya presentado su respuesta formal, persisten serias dudas sobre su disposición a acatar plenamente los términos del acuerdo, y se mantienen alerta ante cualquier intento de usar las negociaciones como estrategia para prolongar el conflicto sin cumplir compromisos fundamentales.