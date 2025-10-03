Trump publicó en su red social el comunicado con la respuesta de Hamás y anuncia que realizará declaraciones en breve

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes en su red social Truth Social el comunicado de Hamás en el que el grupo terrorista anuncia su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

El mensaje de Trump incluyó una copia íntegra del comunicado, pero el mandatario no realizó comentarios adicionales sobre su contenido. La publicación, sin embargo, parece reflejar su aprobación parcial de la respuesta del grupo palestino, que aborda la liberación de los rehenes y la disposición a discutir la transferencia de poder en la Franja de Gaza bajo un marco palestino unificado, tal como propone el plan estadounidense.

La difusión del documento ocurre en momentos en que la Casa Blanca y los mediadores internacionales evalúan los pasos siguientes en las negociaciones para un cese del fuego y la resolución de los principales puntos del plan de Trump, incluyendo la liberación de los rehenes y el futuro gobierno de Gaza.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anticipado que Trump realizaría en breve una declaración en video desde el Despacho Oval sobre la respuesta de Hamás. La publicación en Truth Social, además de compartir el comunicado, actúa como un mensaje público sobre el progreso de la mediación y el papel de Estados Unidos en la gestión del conflicto.

El anuncio oficial de Hamás, respaldado por la difusión de Trump, marca un momento clave en el intento de Washington de avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Gaza, aunque todavía quedan pendientes negociaciones sobre plazos y condiciones de ejecución del plan.