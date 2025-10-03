Trump exige a Israel “que detenga el fuego hasta completar las negociaciones”

Itongadol.- Después de la respuesta de Hamás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llama a Israel a detener los bombardeos en Gaza de inmediato.

“Basándome en la declaración que acaba de publicar Hamás, creo que están dispuestos a una paz duradera. ¡Israel debe detener inmediatamente los bombardeos sobre Gaza para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida! En este momento es demasiado peligroso hacerlo”, afirmó Trump en un mensaje difundido públicamente.

No solo Trump ve esto como un ‘sí’, sino que también está dispuesto a negociar con Hamás sobre las condiciones para su implementación.

El mandatario agregó que ya se encuentran en curso conversaciones sobre los detalles que deben cerrarse, destacando que la negociación no se limita únicamente a la situación en Gaza, sino que apunta a lograr “una paz largamente esperada en el Medio Oriente”.

Por otro lado, fuentes egipcias indicaron a Al-Qahira Al-Akhbariya que se están preparando para iniciar conversaciones sobre las condiciones necesarias en el terreno para llevar a cabo los intercambios de prisioneros, que incluirían la liberación de los israelíes secuestrados y de los presos palestinos. Además, se busca promover un diálogo palestino inclusivo que permita discutir el futuro político de la Franja de Gaza.

La declaración de Trump llega en un momento de alta tensión, mientras los equipos de mediación evalúan los pasos necesarios para garantizar la liberación segura de los rehenes y un eventual cese de hostilidades en la Franja de Gaza.