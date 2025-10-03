Yair Lapid: «Israel debe integrarse activamente a negociaciones lideradas por Trump»

Itongadol.- El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, destacó la importancia del plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para terminar la guerra en Gaza y liberar a los secuestrados.

“El presidente Trump tiene razón al decir que hay una oportunidad sin precedentes para liberar a los secuestrados y terminar la guerra”, afirmó Lapid.

El líder opositor instó a Israel a integrarse activamente en las negociaciones lideradas por Trump para cerrar los últimos detalles del acuerdo. “Israel debe anunciar que se une a las conversaciones lideradas por el presidente Trump para cerrar los últimos detalles relacionados con el acuerdo”, señaló.

Lapid también informó al gobierno estadounidense que el primer ministro Benjamin Netanyahu cuenta con respaldo político suficiente para continuar con el proceso: “He informado al gobierno estadounidense que Netanyahu tiene respaldo político para continuar con el proceso”, concluyó.