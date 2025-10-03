Prudencia del gobierno israelí: “la respuesta de Hamás, un rechazo al plan de Trump”

Itongadol.- Un alto funcionario israelí confirmó que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu se mostró sorprendido por la reacción de Hamás al plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según fuentes cercanas al gobierno, durante las consultas que Netanyahu mantuvo anoche con sus colaboradores, antes del anuncio de Trump, el primer ministro destacó que la respuesta de Hamás debe interpretarse como un rechazo al plan estadounidense.

Netanyahu, de acuerdo con el funcionario, enfatizó la necesidad de coordinar cuidadosamente la respuesta israelí con Washington para evitar que se genere la percepción de que Hamás aceptó la propuesta de Trump.

El gobierno israelí mantiene así una postura prudente, buscando asegurar que cualquier acción futura sea consistente con los objetivos estratégicos y diplomáticos de Israel en la región.